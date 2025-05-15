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Trabzon'da 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Coşkuyla Tamamlandı

Trabzon'da düzenlenen 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, Moldova ve Ankara'nın muhteşem performanslarıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 23:21
Trabzon'da 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Coşkuyla Tamamlandı

25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Sona Erdi

Trabzon'da büyük bir heyecanla beklenen 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, Moldova'nın Teatrul Fara Nume topluluğunun sahneye koyduğu "Gerisi Sessizlik" oyunu ve Ankara Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun "Bir Anadolu Masalı" gösterisi ile muhteşem bir final yaptı.

Moldova Ekibi Sahne Aldı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalin son gününde Moldova ekibi, "Gerisi Sessizlik" isimli eserini Haluk Ongan Sahnesi'nde sergiledi. Mihai Tarna'nın yazıp yönettiği bu etkileyici tiyatro oyununda, sahne mezarlık alanı olarak tasvir edilerek, dünyaya duyulan hayret, kabulleniş ve yalnızlık pandomim ile anlatıldı.

Festivalin Final Gösterisi

Festivalin finali, Ankara Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun "Bir Anadolu Masalı" gösterisi ile yapıldı. Bu unutulmaz performans, Avni Aker Millet Bahçesi'nde sergilendi. Gösterinin ardından, Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, ekibe teşekkür ederek bir plaket sundu.

Festivalin Kapsamı

25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, 2 Mayıs'ta başlayan etkinlikte Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İtalya, Fransa, Kazakistan, Gürcistan ve Moldova gibi ülkelerden gelen ekipler tarafından toplam 23 oyun ve 42 temsil sahnelendi.

Trabzon'da düzenlenen 25'inci Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, Moldova ekibinin Teatrul...

Trabzon'da düzenlenen 25'inci Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, Moldova ekibinin Teatrul Fara Nume Topluluğunun "Gerisi Sessizlik" oyunu ve Ankara Devlet Halk Dansları Topluluğunun "Bir Anadolu Masalı" gösterileriyle sona erdi.

Trabzon'da düzenlenen 25'inci Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, Moldova ekibinin Teatrul...

Trabzon'da düzenlenen 25'inci Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, Moldova ekibinin Teatrul Fara Nume Topluluğunun "Gerisi Sessizlik" oyunu ve Ankara Devlet Halk Dansları Topluluğunun "Bir Anadolu Masalı" gösterileriyle sona erdi.

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