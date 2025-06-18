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Trabzon'da Çocukların Sanatı Büyülüyor: Dördüncü Karma Sergi Açıldı

Trabzon'da 100'den fazla çocuğun ve yetişkinin eserleriyle açılan 'Karma Sergi' 20 Haziran'a kadar sanatseverlerle buluşuyor.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 19:16
Trabzon'da Çocukların Sanatı Büyülüyor: Dördüncü Karma Sergi Açıldı

Trabzon'da Sanatseverler İçin Özel Bir Etkinlik

Trabzon'da, çocukların ve yetişkinlerin eserlerinin yer aldığı Karma Sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 100'ün üzerinde eserin yer aldığı bu etkinlik, 4'üncü kez gerçekleştiriliyor.

Minik Sanatçılar ve Yetişkinlerin Eserleri

Görsel sanatlar öğretmeni Burcu Öncel'in rehberliğinde, 5 ila 15 yaş aralığındaki 25 çocuk ile toplamda 30 kişinin hazırladığı yağlı boya, akrilik ve kara kalem eserleri, Trabzon Sanatevi'nde sergilendi.

Sanatın Önemi Vurgulandı

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Feyhan Kurnaz, sanatın ve sanatçının önemine dikkat çekerek, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Kurnaz, çocukların küçük yaşta sanata yönlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, ailelere tavsiyelerde bulundu. Doğru yönlendirilen çocukların yaratıcı düşünceleri ve üretme yeteneklerinin gelişeceğini vurguladı.

Özgüvenli Bireyler Yetişiyor

Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç ise sanatla ilgilenen çocukların özgüvenli, kendini ifade edebilen ve medeni cesareti yüksek bireyler olduklarını belirtti. Öğretmen Burcu Öncel, minik ressamların ve yetişkinlerin eğitim öğretim yılı boyunca pek çok eser ürettiğini anlatarak, bu eserlerin yıl sonu etkinliği olarak sergilendiğini kaydetti.

Etkinlik Detayları

Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezdi. Aileler, çocuklarının eserlerini inceleyerek heyecanlarını paylaştı. Sergi, 20 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Trabzon'da farklı yaş aralığındaki çocuklar ile yetişkinlerin yaptığı 100'ün üzerinde eserin yer...

Trabzon'da farklı yaş aralığındaki çocuklar ile yetişkinlerin yaptığı 100'ün üzerinde eserin yer aldığı "Karma Sergi"nin 4'üncüsü sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Trabzon'da farklı yaş aralığındaki çocuklar ile yetişkinlerin yaptığı 100'ün üzerinde eserin yer...

Trabzon'da farklı yaş aralığındaki çocuklar ile yetişkinlerin yaptığı 100'ün üzerinde eserin yer aldığı "Karma Sergi"nin 4'üncüsü sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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