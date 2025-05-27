Trabzon'da 'Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği' Heyecanı

Trabzon'da Renkli Bir Etkinlik: 'Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği'

Trabzon, anaokulu öğrencilerinin hayal dünyalarına açılan kapıları aralayan 'Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. Şenlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlendi ve Kahramanmaraş Caddesi ile 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı arasında gerçekleştirilen etkileyici bir kortej yürüyüşü ile başladı.

Öğrenciler için Önemli Bir Aşama

Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, etkinlikte yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimin, çocukların ilerideki eğitim süreçlerine önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı. Uygun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yeni müfredat programında beceri temelli eğitimin ön plana çıktığını belirtti. "Çocuklarımızın kişisel yeteneklerini, sanat, spor ve kültürel alanlarda şekillendirecek ve gelecekteki şahsiyetlerini inşa etmelerine olanak tanıyacak pek çok faaliyeti okul öncesinde gerçekleştirmekteyiz," dedi.

Hayallerin Sınırı Yok

Uygun, çocukların hayallerinin geniş bir yelpazeye yayıldığını ve onlara bu hayalleri gerçekleştirmeleri için uygun ortamlar sunmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Sergi ve Dans Gösterileri

Konuşmalar sonrası etkinlik, 26 anaokulu öğrencilerinin yaptığı projelerin ve çalışmaların sergilendiği stantlarla devam etti. Öğrenciler, sergi sonrasında gerçekleştirdikleri dans gösterileriyle şenliğe renk kattı.

Trabzon'da, anaokulu öğrencilerine yönelik "Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği" gerçekleştirildi.

Trabzon'da, anaokulu öğrencilerine yönelik "Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği" gerçekleştirildi.