DOLAR
38,98 0,11%
EURO
44,34 0,39%
ALTIN
4.129,32 1,36%
BITCOIN
4.266.491,11 0,03%

Trabzon'da 'Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği' Heyecanı

Trabzon'da düzenlenen şenlikte, anaokulu öğrencilerinin hayal gücüne yolculuk yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 15:04
Trabzon'da 'Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği' Heyecanı

Trabzon'da Renkli Bir Etkinlik: 'Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği'

Trabzon, anaokulu öğrencilerinin hayal dünyalarına açılan kapıları aralayan 'Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. Şenlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlendi ve Kahramanmaraş Caddesi ile 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı arasında gerçekleştirilen etkileyici bir kortej yürüyüşü ile başladı.

Öğrenciler için Önemli Bir Aşama

Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, etkinlikte yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimin, çocukların ilerideki eğitim süreçlerine önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı. Uygun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yeni müfredat programında beceri temelli eğitimin ön plana çıktığını belirtti. "Çocuklarımızın kişisel yeteneklerini, sanat, spor ve kültürel alanlarda şekillendirecek ve gelecekteki şahsiyetlerini inşa etmelerine olanak tanıyacak pek çok faaliyeti okul öncesinde gerçekleştirmekteyiz," dedi.

Hayallerin Sınırı Yok

Uygun, çocukların hayallerinin geniş bir yelpazeye yayıldığını ve onlara bu hayalleri gerçekleştirmeleri için uygun ortamlar sunmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Sergi ve Dans Gösterileri

Konuşmalar sonrası etkinlik, 26 anaokulu öğrencilerinin yaptığı projelerin ve çalışmaların sergilendiği stantlarla devam etti. Öğrenciler, sergi sonrasında gerçekleştirdikleri dans gösterileriyle şenliğe renk kattı.

Trabzon'da, anaokulu öğrencilerine yönelik "Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği"...

Trabzon'da, anaokulu öğrencilerine yönelik "Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği" gerçekleştirildi.

Trabzon'da, anaokulu öğrencilerine yönelik "Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği"...

Trabzon'da, anaokulu öğrencilerine yönelik "Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği" gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da 'Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği' Heyecanı
2
TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak
3
Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı
4
Antalya Şehir Tiyatroları 41. Yılda 75 Bin Seyirci Ağırladı
5
Çanakkale'de Mitolojik Giysiler Defilesi Heyecanı
6
Morkomedyen Türkiye Turnesine Hazır
7
Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!