Trabzon'da Hıdırellez Coşkusu: Kemençe ve Horon Eşliğinde Kutlama

Trabzon'da Hıdırellez Coşkusu

Trabzon'da her yıl geleneksel bir şekilde kutlanan Hıdırellez, bu sene de büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkında düzenlenen şenlikte, kemençe ezgileri ve horon eşliğinde eğlenceler yapıldı.

Şenlikte Rengârenk Anlar

Festival havasında geçen etkinlikte ziyaretçilere el örmeleri ve kültürel eşyaların sergilendiği stantlar sunuldu. Ayrıca, çocuklar için özel oyun alanları da oluşturularak, tüm misafirlere keyifli anlar yaşatıldı.

Geleneksel Ritüeller

Hıdırellez dua ve etkinlikleri ile başlayarak renkli bir görsel şölene dönüştü. Gençler ateşi atlama ritüelini gerçekleştirirken, katılımcılar horon halkaları oluşturarak birbirleriyle keyifli dakikalar geçirdi. Bu gelenek, toplumda dayanışma ve birlik duygusunu pekiştirdi.

Hıdırellez'in coşkulu atmosferi, Trabzonlular için unutulmaz bir deneyim sunmuş oldu.

Trabzon'da Hıdırellez kemençe ezgileri ve horon eşliğinde kutlandı. Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'nda hıdırellez duasıyla başlayan şenlikte gençler ateşin üstünden atladı. Katılımcılar horon halkaları oluşturarak eğlendi.

Trabzon'da Hıdırellez kemençe ezgileri ve horon eşliğinde kutlandı. Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'nda hıdırellez duasıyla başlayan şenlikte gençler ateşin üstünden atladı. Katılımcılar horon halkaları oluşturarak eğlendi.