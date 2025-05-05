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Trabzon'da 'Öğle Kahvesi' Oyunu Sanatseverlerle Buluştu

Kayseri Devlet Tiyatrosu, 'Öğle Kahvesi' adlı oyunuyla Trabzon'da izleyicileri etkiledi.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 21:01
Trabzon'da 'Öğle Kahvesi' Oyunu Sanatseverlerle Buluştu

Trabzon'da Tiyatro Rüzgarı Esti

Kayseri Devlet Tiyatrosu, 'Öğle Kahvesi' adlı oyunu ile Trabzon'da sahne aldı. Miro Gavran'ın kaleme aldığı ve Elif Küçükkoyuncu'nun yönettiği bu etkileyici eser, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında, Trabzon Hüseyin Kazaz Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Aile Bağları ve Değişen İlişkiler

Oyun, zaman içerisinde karşılaşılan zorluklarla şekillenen bir anne-oğul ilişkisinin derinliklerine iniyor. Farklı karakterlerin hikayesi, izleyicileri düşündürürken aynı zamanda duygulandırdı.

Gecenin sonunda sahneye çıkan oyuncular, performanslarıyla kutlama alanı oluşturdu. Tiyatroseverlerden büyük beğeni toplayan oyun, Trabzon'daki sanatsal etkinliklere renk kattı.

Kayseri Devlet Tiyatrosunun "Öğle Kahvesi" adlı oyunu, Trabzon'da sahnelendi.

Kayseri Devlet Tiyatrosunun "Öğle Kahvesi" adlı oyunu, Trabzon'da sahnelendi.

Kayseri Devlet Tiyatrosunun "Öğle Kahvesi" adlı oyunu, Trabzon'da sahnelendi.

Kayseri Devlet Tiyatrosunun "Öğle Kahvesi" adlı oyunu, Trabzon'da sahnelendi.

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