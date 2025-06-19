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Trabzon'da Öğrenciler Eski Gelinliklerden Nostaljik Kıyafetler Tasarladı

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü öğrencileri, eski gelinliklerden yeni kıyafetler hazırlayıp satışa sunacak.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 15:16
Trabzon'da Öğrenciler Eski Gelinliklerden Nostaljik Kıyafetler Tasarladı

Öğrenciler, Gelenekten Geleceğe Tasarım Yaptı

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'nde eğitim gören öğrenciler, 1935-1980 yılları arasında kullanılan gelinlik ve abiye modellerinden esinlenerek yeni kıyafetler tasarladı. Bu süreç, enstitünün 'Yadigar Projesi' adı altında hayata geçirilen Moda Tasarım Alanı ikinci sınıf öğrencilerinin bitirme projesi kapsamında gerçekleşti.

Nostaljik Kıyafetler ile Modern Dokunuş

Öğrenciler ve kursiyerler, aile bireyleri ve çevrelerinden topladıkları 13'ü gelinlik olan toplam 28 kıyafeti inceleyerek geçmiş dönem modasını yeniden yorumladı. Bu çalışmalar sonucunda, 40 kıyafet hazırlandı.

Satışta Olacak!

Moda Tasarım Alanı Şefi Selma Erdem, bu projeyle eski modelleri yeniden hayatlandırdıklarını belirtti. Proje kapsamında geçmiş dönem kıyafetlerinin dikiş ve süsleme tekniklerini öğrenme fırsatı bulduklarını vurgulayan Erdem, “Amaçlarımız arasında geçmişin modasını deneyimlemek ve bu zarafeti yeni kuşaklara taşımak bulunuyor” dedi. Tasarlanan kıyafetler, enstitünün 'Bohça' markası altında satışa sunulacak.

Öğrencilerden Güzel Yorumlar

Proje katılımcısı Elif Banabak, halasının gelinliği ve nişan elbisesinden esinlenerek yaptığı tasarımın kendisine yeni bir deneyim sunduğunu ifade etti. Bu tür projelerin, geçmişle bugünü bağlayarak güzel bir köprü kurduğunu belirtti.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü öğrencileri ile kursiyerler, 1935-1980 yılları arasında kullanılan...

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü öğrencileri ile kursiyerler, 1935-1980 yılları arasında kullanılan gelinlik ve abiye modellerinden esinlenerek yeni modeller tasarladı.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü öğrencileri ile kursiyerler, 1935-1980 yılları arasında kullanılan...

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü öğrencileri ile kursiyerler, 1935-1980 yılları arasında kullanılan gelinlik ve abiye modellerinden esinlenerek yeni modeller tasarladı.

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