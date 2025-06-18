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Trabzon'da Öğretmenlerden Oluşan 'Seksenler Doksanlar' Grubu Konser Verdi

Trabzon'daki 'Seksenler Doksanlar' müzik grubu, öğretmenlerden oluşan kadrosuyla 25 şarkı seslendirdi.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 00:17
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 00:17
Trabzon'da Öğretmenlerden Oluşan 'Seksenler Doksanlar' Grubu Konser Verdi

Trabzon'da Coşku Dolu Bir Müzik Gecesi

Trabzon'da, farklı branşlardan 61 öğretmenden oluşan 'Seksenler Doksanlar' adlı müzik grubu, dinleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı. Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

25 Şarkıyla Göz Doldurdular

Öğretmenler, konserde 'Biz Dünyayı Çok Sevdik' ve 'Arnavut Kaldırımları' gibi sevilen parçaların da bulunduğu toplam 25 şarkı seslendirdi. Dinleyiciler, öğretmenlerin performansıyla nostaljik anlar yaşadı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Konserin ardından, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, orkestra şefi Altan Bakar ile koro şefi Ayşe Tunç Akın'a plaket ve çiçek takdim etti. Bu anlar, etkinliğin anlamını ve öğretmenlerin özverisini bir kez daha ortaya koydu.

Trabzon'da farklı branşlardaki 61 öğretmenden oluşan grup sahne aldı. "Seksenler Doksanlar" adlı...

Trabzon'da farklı branşlardaki 61 öğretmenden oluşan grup sahne aldı. "Seksenler Doksanlar" adlı müzik grubu, Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Trabzon'da farklı branşlardaki 61 öğretmenden oluşan grup sahne aldı. "Seksenler Doksanlar" adlı...

Trabzon'da farklı branşlardaki 61 öğretmenden oluşan grup sahne aldı. "Seksenler Doksanlar" adlı müzik grubu, Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi.

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