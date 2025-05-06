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Trabzon'da 'Sandıktaki Bez Bebek' Müzesi Kapılarını Açtı

Trabzon'da, 'Sandıktaki Bez Bebek' projesi kapsamında bez bebeklerin sergilendiği bir müze açıldı.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 14:54
Trabzon'da 'Sandıktaki Bez Bebek' Müzesi Kapılarını Açtı

Trabzon'da 'Sandıktaki Bez Bebek' Müzesi Açıldı

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen "Sandıktaki Bez Bebek" projesi, bez bebeklerin sergilendiği bir müzeyle taçlandı. Erdoğdu Anaokulu öğretmeni Huriye Mısra Sivrikaya'nın liderliğinde hayata geçirilen proje, 22 okulun katılımıyla birçok bez bebek üretmeyi başardı.

Bu projede yer alan bebekler, bölgenin tarihi, kültürel, coğrafi ve folklorik özelliklerini yansıtarak üretildi. Açılışta sergilenen 65 bez bebek, Erdoğdu Anaokulu'nda oluşturulan alanda görücüye çıkacak.

Önemli Açılış Konuşmaları

Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, müzenin açılışında projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Ortahisar, eğitim alanında güçlü ve örnek bir yapıya sahiptir. Bu okul, sergilediği projelerle geleceğe ışık tutuyor" dedi.

Erdoğdu Anaokulu Müdürü Güven Türkmen ise, bu tür mekânların çocuklara yaratıcı düşünme, yaparak ve yaşayarak öğrenme becerilerini kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Türkmen, "Bu okulun kahramanları öğretmenler, çalışanlar ve fedakar velilerdir. Bu eserlerin okulumuza kazandırılmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Müze Ve Diğer Açılışlar

Konuşmaların ardından "Sandıktaki Bez Bebek" müzesinin açılışının yanı sıra akıl oyunları bahçesi, enerji dostu mavi yeşil proje uygulama alanı ve yenilikçi sınıfların da açılışı gerçekleştirildi.

Trabzon'da, "Sandıktaki Bez Bebek" projesi kapsamında üretilen bez bebeklerin sergilendiği müze...

Trabzon'da, "Sandıktaki Bez Bebek" projesi kapsamında üretilen bez bebeklerin sergilendiği müze, Erdoğdu Anaokulu'nda açıldı.

Trabzon'da, "Sandıktaki Bez Bebek" projesi kapsamında üretilen bez bebeklerin sergilendiği müze...

Trabzon'da, "Sandıktaki Bez Bebek" projesi kapsamında üretilen bez bebeklerin sergilendiği müze, Erdoğdu Anaokulu'nda açıldı.

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Trabzon'da 'Sandıktaki Bez Bebek' Müzesi Kapılarını Açtı

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