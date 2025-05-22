Trabzon'da Türk Mutfağı Haftası: Coğrafi İşaretli Ürünler Tanıtıldı

Coğrafi İşaretli Lezzetler Trabzon'da Tanıtıldı

Trabzon'da düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde, coğrafi işaretli ürünler ile hazırlanan yöresel yemekler vatandaşlara ikram edildi. Etkinlik, Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Klasik Türk Mutfağı ve Trabzon Mutfak Kültürü" temasıyla gerçekleştirildi.

Tescilli Ürünler İkram Edildi

Etkinlikte, Vakfıkebir ekmeği, Akçaabat köftesi, Hamsiköy sütlacı, Tonya tereyağı, Trabzon kuymağı, Foşa fındığı, Külek peyniri, Yomra elması ve Sürmene pidesi gibi tescilli ürünler tanıtıldı.

Enstitü Müdürü Sibel Karabina, etkinlikte ilçe belediyelerinin katkılarıyla coğrafi işaretli ürünlerin tanıtıldığını belirtti. Ayrıca, Karabina, yöresel el sanatlarını da tanıtmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Enstitü mutfağımızda hazırlanan unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri misafirlerimize sunduk." dedi.

Karabina, etkinlikte toplamda 750 kişilik 60 yöresel yemek hazırlandığını aktararak, Tonya tereyağından Hamsiköy sütlacına kadar birçok lezzeti Trabzonlularla buluşturduklarını vurguladı.

Yöresel Kültür ve Eğitim Seminerleri

Etkinlik, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı Usta Öğreticisi Ayla Nur Çakıroğlu'nun "Unutulmaya Yüz Tutmuş Su Değirmenleri, Yomra İlçesi Örneği" adlı çalışmasını anlatmasıyla devam etti. Ardından, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden Doç. Dr. Mehmet Akif Şen, Trabzon mutfağının kültürel gelişimi ve yerel ürünlerin mutfaktaki rolüne ilişkin bir sunum yaptı.

Etkinliğe destek verenlere plaketlerin takdim edilmesiyle sona erdi.

Trabzon'da, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında coğrafi işaretli ürünlerle hazırlanan yemekler vatandaşlara ikram edildi. Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce "Klasik Türk Mutfağı ve Trabzon Mutfak Kültürü" temasıyla hazırlanan etkinlikte, Vakfıkebir ekmeği, Akçaabat köftesi, Hamsiköy sütlacı, Tonya tereyağı, Trabzon kuymağı, Foşa fındığı, Külek peyniri, Yomra elması ve Sürmene pidesi gibi tescilli ürünler tanıtıldı.

Trabzon'da, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında coğrafi işaretli ürünlerle hazırlanan yemekler vatandaşlara ikram edildi. Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce "Klasik Türk Mutfağı ve Trabzon Mutfak Kültürü" temasıyla hazırlanan etkinlikte, Vakfıkebir ekmeği, Akçaabat köftesi, Hamsiköy sütlacı, Tonya tereyağı, Trabzon kuymağı, Foşa fındığı, Külek peyniri, Yomra elması ve Sürmene pidesi gibi tescilli ürünler tanıtıldı.