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Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Trabzon Beşikdüzü'nde öğretmenler 83.500 TL rekor promosyon ödemesi alacak.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:36
Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Rekor Promosyon Ödemesi Trabzon'dan Geldi

2025 yılı, Türkiye genelinde İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri promosyon anlaşmaları açısından bir rekor yılı olma yolunda ilerliyor. Özellikle son dönemde MEM promosyonları dikkatleri üzerine çekerken, ülke promosyon rekorunu kıran bir anlaşma Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde duyuruldu.

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Beşikdüzü'nde Promosyon Anlaşması

Beşikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim personelinin maaş, ek ders ve diğer ek ödemeleri için yeni bir promosyon anlaşması gerçekleştirdi. Yapı Kredi Bankası ile imzalanan bu anlaşma sayesinde öğretmenler ve diğer eğitim çalışanları, toplamda 83.500 TL promosyon ödemesi alacak.

Rekor Miktar ve Önemi

Bu tutar, 2025 yılı içerisinde yapılan promosyon anlaşmaları arasında en yükseklerden biri olarak kayıtlara geçti. Emekli maaşlarının artmasıyla birlikte emekli promosyonları da merakla beklenirken, eğitim sektörü için böyle yüksek bir promosyon bedeli, çalışanların yüzünü güldürdü.

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