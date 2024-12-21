Trabzon Mutfağı'nın Zenginlikleri 'Gelenekten Geleceğe' Kitabında

Trabzon'un Lezzetleri Kitapta Toplandı

Trabzonlu akademisyen Doç. Dr. Mehmet Akif Şen, iki yılı aşkın süren titiz bir çalışmanın sonucu olarak 'Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı' adlı iki ciltlik kitabı yayımladı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi olan Şen, Ocak 2022 tarihinden bu yana Trabzon'un 18 ilçesinde 437 kişiyle görüşerek toplamda 148 yemek tarifi topladığını açıkladı.

Gastronomi Turizmi İçin Bir Adım

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan 680 sayfalık eser, kentin gastronomik mirasını ve unutulmuş lezzetlerini gözler önüne seriyor. Doç. Dr. Şen, kitabın Trabzon'un gastronomi turizmindeki kalkınmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyor.

Şen, “Trabzon'da coğrafi işaret alması gereken çok fazla ürün var. Bunları kitabımızı temel alarak artırmak lazım. Coğrafi işaretler, yöre halkının ekonomik kalkınması için çok önemli.” dedi. Ayrıca, bu kitabın ışığında Trabzon'a özel gastronomi rotaları oluşturulabileceğini vurguladı.

Uluslararası Başarı Hedefi

Kitabın ilk baskısının Eylül 2024'de 2 bin adet olarak basılacağını bildiren Şen, eserin 'Gourmand World Cookbook Awards' ödüllerinde finale kaldığını açıkladı. Bu ödüller, gastronomi alanındaki en prestijli ödüller arasında yer alıyor. Final sonuçları Haziran 2025'te Portekiz'de açıklanacak. Şen, Trabzon mutfağı adına bir ödül kazanmayı umduğunu belirtti.

Doç. Dr. Şen, kitabın yayımlanmasında kendisine destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkür etti.

Yerli Lezzetlerin Tarifi

Kitapta yer alan tariflerden biri de Akçaabat ilçesine bağlı Darıca Mahallesi'nden Fedai Turhan tarafından sunuluyor. Turhan, “Mehmet Akif Şen hocamız burada çok geldi. Birlikte pilaki ekmeği, sac pidesi ve sarma yaptık. Ne mutlu ki öğretebildik.” diye konuştu. Ayrıca, odun ateşinde pişirdiği yöresel pide çeşidi lames ile ilgili de bilgi verdi.

'Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı' adlı eserin birinci cildi Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları'ndan 'Kültürel Değerler', ikinci cildi ise 'Geleneksel Lezzetler' adı altında yayımlandı. Birinci cilt, Trabzon'un tarihi, coğrafi özellikleri yanı sıra gelenek ve görenekler hakkında bilgiler sunarken; ikinci ciltte çorba, pilav, hamur işleri gibi farklı yemek tarifleri yer alıyor.