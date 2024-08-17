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Trabzonlu Meryem'in Filistin'e Destek Çağrısı

10 yaşındaki Meryem Altay, biriktirdiği harçlıklarını Filistin'e gönderdi ve duygu dolu bir çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 11:33
Trabzonlu Meryem'in Filistin'e Destek Çağrısı

Trabzon'dan Filistin'e Destek Eli

10 yaşındaki Meryem Altay, Gazze'deki insanlık dramına karşı duyduğu hassasiyetle dikkat çekiyor. Ailesiyle birlikte tahta parçalarından yaptığı "Filistin Kumbarası" aracılığıyla biriktirdiği parayı bağışladı.

Ev Şeklindeki Kumbaranın Hikayesi

Meryem, AA muhabirine verdiği röportajda, annesiyle televizyonda izledikleri bir programdaki çağrıdan etkilenerek bu projeye başladıklarını belirtti. Kendi elleriyle yaptığı kumbarayı, babasının inşaattan getirdiği tahta parçalarıyla hazırladı. Meryem, ablası ve kardeşinin de bu süreçte ona destek olduğunu dile getirdi.

Toplanan Yardımın Amacı

Meryem, kumbarasında biriktirdiği 1400 TL'yi İHH aracılığıyla Filistin'e gönderdiklerini ifade ederek, "Filistinliler çok kötü şartlarda yaşıyor. Onlar için elimden gelen her şeyi yapmak isterdim, inşallah bu katkım bir nebze fayda sağlar" dedi.

Ailenin Boykot Çabaları

Meryem'in annesi Hatice Altay, yıllardır İsrail menşeli ürünleri satın almaktan kaçındıklarını ve çocuklarını bu konuda bilinçlendirmeye çalıştığını aktardı. Hatice Altay, "Elimizden geldiği kadarıyla yerli üretimi desteklemeye ve boykot yapmaya gayret ediyoruz" diyerek ailecek Filistin halkına yardımcı olmak için çabaladıklarını vurguladı.

Meryem, "Biriktirdiğimiz paralara el işi paralarımızı da ekliyoruz. Umut ediyoruz ki, bu küçük katkılar bile orada bir fark yaratır" şeklinde konuştu. Herkesin kendi imkânı doğrultusunda destek verebileceğini hatırlatan Meryem, "Filistin’deki kardeşlerimizi unutmamalıyız" diyerek tüm gençlerin bu konuya duyarlı olmalarını istedi.

Trabzon'da 10 yaşındaki Meryem Altay, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ailesiyle tahta...

Trabzon'da 10 yaşındaki Meryem Altay, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ailesiyle tahta parçalarından yaptığı ev şeklindeki kumbarada topladığı parayla katkıda bulundu. İlkokul öğrencisi Altay, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Trabzon'da 10 yaşındaki Meryem Altay, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ailesiyle tahta...

Trabzon'da 10 yaşındaki Meryem Altay, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ailesiyle tahta parçalarından yaptığı ev şeklindeki kumbarada topladığı parayla katkıda bulundu. İlkokul öğrencisi Altay, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Trabzon'da 10 yaşındaki Meryem Altay, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ailesiyle tahta...

Trabzon'da 10 yaşındaki Meryem Altay, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ailesiyle tahta parçalarından yaptığı ev şeklindeki kumbarada topladığı parayla katkıda bulundu. İlkokul öğrencisi Altay, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Trabzon'da 10 yaşındaki Meryem Altay, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ailesiyle tahta...

Trabzon'da 10 yaşındaki Meryem Altay, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ailesiyle tahta parçalarından yaptığı ev şeklindeki kumbarada topladığı parayla katkıda bulundu. İlkokul öğrencisi Altay, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Trabzon'da 10 yaşındaki Meryem Altay, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ailesiyle tahta...

Trabzon'da 10 yaşındaki Meryem Altay, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ailesiyle tahta parçalarından yaptığı ev şeklindeki kumbarada topladığı parayla katkıda bulundu. İlkokul öğrencisi Altay, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Trabzon'da 10 yaşındaki Meryem Altay, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ailesiyle tahta...

Trabzon'da 10 yaşındaki Meryem Altay, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ailesiyle tahta parçalarından yaptığı ev şeklindeki kumbarada topladığı parayla katkıda bulundu. İlkokul öğrencisi Altay, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Trabzon'da 10 yaşındaki Meryem Altay, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ailesiyle tahta...

Trabzon'da 10 yaşındaki Meryem Altay, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ailesiyle tahta parçalarından yaptığı ev şeklindeki kumbarada topladığı parayla katkıda bulundu. İlkokul öğrencisi Altay, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Trabzon'da 10 yaşındaki Meryem Altay, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ailesiyle tahta...

Trabzon'da 10 yaşındaki Meryem Altay, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ailesiyle tahta parçalarından yaptığı ev şeklindeki kumbarada topladığı parayla katkıda bulundu. İlkokul öğrencisi Altay, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Trabzon'da 10 yaşındaki Meryem Altay, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ailesiyle tahta...

Trabzon'da 10 yaşındaki Meryem Altay, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ailesiyle tahta parçalarından yaptığı ev şeklindeki kumbarada topladığı parayla katkıda bulundu. İlkokul öğrencisi Altay, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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