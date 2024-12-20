Trabzonlu Öğrencilerden Yerli ve Milli Teknolojiye Dikkat Çeken Klip

Yerli ve Milli Teknolojiye Dikkat Çeken Etkinlik

Trabzon'un Of ilçesinde, İsmail Yıldırım İlkokulu öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında yerli ve milli teknolojilerin önemine dikkat çekmek amacıyla bir klip hazırladı.

Öğrencilerin Yaratıcılığı ve Katılımı

2-F sınıfı öğretmeni Kenan Bülbül öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ellerinde yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin görselleriyle birlikte TEKNOFEST kapsamında geçen yıl hazırlanan "Biz Yaptık" adlı şarkıya klip çekti.

Yöresel Kıyafetlerle Renkli Görüntüler

Klipte, öğrencilerin bazılarının yöresel kıyafetler giymesi, sosyal medya platformlarında paylaşıldı ve büyük beğeni topladı. Yerli ve milli teknolojiye yaptığı vurguyla dikkat çeken bu klip, sosyal medyada geniş bir etkileşim yarattı.

Ödüller ve Kutlamalar

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, klipin çekildiği okulda öğrencileri ve öğretmen Bülbül'ü ziyaret ederek, bu başarılı çalışmaları için kutladı.

Trabzon'un Of ilçesindeki İsmail Yıldırım İlkokulu öğretmeni Kenan Bülbül, 2-F sınıfı öğrencileriyle 12-18 Aralık'ta kutlanan hafta kapsamında etkinlik gerçekleştirdi. Bülbül, ellerinde yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin görselleri bulunan öğrencilerle, TEKNOFEST kapsamında geçen yıl hazırlanan "Biz Yaptık" adlı şarkıya klip hazırladı.

Trabzon'un Of ilçesindeki İsmail Yıldırım İlkokulu öğretmeni Kenan Bülbül, 2-F sınıfı öğrencileriyle 12-18 Aralık'ta kutlanan hafta kapsamında etkinlik gerçekleştirdi. Bülbül, ellerinde yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin görselleri bulunan öğrencilerle, TEKNOFEST kapsamında geçen yıl hazırlanan "Biz Yaptık" adlı şarkıya klip hazırladı.