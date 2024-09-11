Trakya'nın Köklü Geleneği: 114. Pavli Panayırı Başlıyor

114. Pavli Panayırı Başlıyor

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, 114. kez düzenlenecek olan Pavli Panayırı, Sultan II. Abdülhamit'in fermanı ile 1910 yılında hayata geçirilmişti. Bu yıl panayır, 15 Eylül Pazar günü sona erecek.

Geleneksel Etkinlikler ve Hazırlıklar

Pehivanköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, panayır için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. Pavli Panayırı, bölge halkının eğlenmesi, sosyalleşmesi ve tarımsal ürünlerini pazara sunması amacıyla asırlardır düzenlenmektedir.

Pavli Panayırı'nda Neler Olacak?

Panayır, Ergene Nehri kenarında kurulacak. Açık hava lokantaları, tezgahlar ve lunaparkın yer alacağı etkinlikte, yöre halkı yıl boyunca hazırladıkları yerel yiyecekler ve giyim ürünlerini satışa sunacak.

Konaklama ve Eğlence

Yöre sakinleri, konaklamalarını traktör römorklarında yaparak geleneksel yaşam tarzlarını sürdürecek. Ayrıca, Roman vatandaşlar kendi eşsiz eğlence stilleri ile panayırın neşesine katkıda bulunacaklar.

Pavli Panayırı, hem bölgede kültürel bir etkinlik olma özelliğini taşırken hem de yöresel değerlerin yaşatılmasına katkıda bulunuyor. Tüm vatandaşlar davetli!