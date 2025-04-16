Troya'dan Çanakkale'ye Tarihin Nakışları Sergisi Troya Müzesinde Açıldı

Çanakkale'deki yaklaşık 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nin simgeleri, Ezine Halk Eğitim Müdürlüğü kadın kursiyerleri tarafından farklı ürünlere işlendi. Bu eserlerin yer aldığı ‘Troya'dan Çanakkale'ye Tarihin Nakışları Sergisi’, Troya Müzesinde törenle açıldı.

Ezine Kaymakamlığının desteğiyle gerçekleştirilen sergide, Ezine Halk Eğitim Merkezine bağlı merkez ve köylerdeki kurslarda görev alan öğretmenler, usta öğreticiler ve tamamen kadınlardan oluşan kursiyerlerin eserleri sergilendi. Sergide kanaviçe, seramik, sabun, deri aksesuar ve ahşap boyama gibi çok sayıda ürün yer aldı. Eserlerde, Troya tarihine ait mitolojik figürler, kahramanlar ve desenler tasvir edildi.

Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin ve Ezine'nin tüm köyleriyle birlikte hem tarihi hem sosyal hem de akademik anlamda çok zengin bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. Kaymakam, el sanatlarını desteklediklerini belirterek, “Bölgede unutulmaya yüz tutan el sanatlarını Kaymakamlık olarak destekliyoruz. Çanakkale zaten turistik ve köklü bir geçmişe sahip. Troya Müzesi de harika bir yer ve çok ziyaretçi alıyor. Bu yıl burada bir sergi yapmaya karar verdik. Güzel bir katılım oldu,” dedi.

Ezine Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahadır Çağatay ise serginin Troya'nın izlerini taşıması açısından son derece önemli olduğunu dile getirdi. Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, serginin 3 aylık bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade ederek, “Sergide kanaviçeyle yapılan Troya atları ve Helen betimlemeleri var. Bugünkü geleneksel el sanatlarımızın Troya konusunu yorumlaması, toprakla ve kültürle kurduğumuz ilişki açısından oldukça önemli,” şeklinde konuştu.

Gölcük ayrıca, serginin tamamen kadın kursiyerler tarafından hazırlandığını ve bu durumun kadınları cesaretlendirdiğini belirterek, “Ortaya harika bir iş çıktı,” dedi. Serginin 21 Nisan'a kadar ziyaret edilebileceği de belirtildi.

Ezine Kaymakamlığının desteğiyle Ezine Halk Eğitim Merkezine bağlı merkez ve köylerdeki kurslarda görev alan öğretmen, usta öğretici ve tamamı kadınlardan oluşan kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı "Troya'dan Çanakkale'ye Tarihin Nakışları Sergisi", Troya Müzesinde törenle açıldı. Açılışa, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş (ortada) da katıldı.

Ezine Kaymakamlığının desteğiyle Ezine Halk Eğitim Merkezine bağlı merkez ve köylerdeki kurslarda görev alan öğretmen, usta öğretici ve tamamı kadınlardan oluşan kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı "Troya'dan Çanakkale'ye Tarihin Nakışları Sergisi", Troya Müzesinde törenle açıldı. Açılışa, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş (ortada) da katıldı.