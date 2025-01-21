DOLAR
35,62 -0,12%
EURO
36,93 0,45%
ALTIN
3.118,07 -0,64%
BITCOIN
3.647.842,94 1,35%

TRT Tabii'nin Yeni Dizisi 'Siyah Bere' İzleyiciyle Buluşuyor

'Siyah Bere', Türk askerinin cesaretini ve dostluğunu anlatan ilk tank dizisi olarak geliyor. İzleyiciyle buluşması için geri sayım başladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:29
TRT Tabii'nin Yeni Dizisi 'Siyah Bere' İzleyiciyle Buluşuyor

TRT Tabii'nin Yeni Dizi Projesi 'Siyah Bere'

Türk askerinin cesaretini, savaşçı ruhunu ve dostluğunu gözler önüne seren yeni dizi 'Siyah Bere', TRT'nin dijital platformu Tabii'de izleyiciyle buluşacak.

Gaziantep'te Çekimler Tamamlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda çekimleri gerçekleştirilen dizide, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli operasyonlarında yer alan 40 M60T tankı kullanılıyor. Dört cesur tankçının tehlikeli görevlerinde yaşadığı duygusal yolculuğa odaklanacak olan yapım, izleyicilere etkileyici bir hikaye sunmayı hedefliyor.

Dizinin Oyuncularından Açıklamalar

Dizinin oyuncularından Erkan Sever, Türk askerinin rolünü oynamanın verdiği gururu ifade etti. Sever, "Emekliliğinin son günü, hep hayalini kurduğu bir operasyon başlıyor ve bu nedenle emekliliğini ertelemek zorunda kalan bir karakteri canlandırıyorum" dedi.

Sever, ayrıca 'Siyah Bere''nin dünya üzerinde yapılmış ilk tank dizisi olacağını kaydetti. "Tank dizisinde yer almak büyük bir mutluluk ve ayrıcalık. Çekimlerden önce tank kullanımı hakkında eğitim aldık," diye ekledi.

Oyunculardan Doğukan Polat, asker rolünü oynamanın kendisi için önemli bir yeri olduğunu vurguladı. Polat, "Herhalde oyuncu olmasaydım asker olurdum. Bu dizi sayesinde tank kullanmayı öğrendim ve ehliyet aldım," ifadelerini kullandı.

İlk kez asker dizisinde yer alan İlhan Şen, "Bölümlerimizin sonunu bildiğimiz bir işe başlıyoruz. Yoğun bir duygu ama bir taraftan da çok güzel hisler. Umarım bu duyguları iyi yansıtmışızdır," şeklinde konuştu.

Seyit Nizam Yılmaz ise karakterine duyduğu bağlılığı ve asker rolünü oynamanın verdiği gururu belirtti. "Dünyada böyle bir şeyin ilk defa yapılıyor olması çok güzel," dedi.

İzleyicilerin ilgisini çekecek olan 'Siyah Bere', yakında Tabii platformunda yayınlanacak. Bu yeni dizi, Türk ordusunun kahramanlarını ve onların yaşadığı zorlukları önemli bir bakış açısıyla ele alacak.

Tehlikeli bir göreve atılan 4 cesur tankçının zorlu ve duygusal yolculuğunun anlatıldığı TRT'nin...

Tehlikeli bir göreve atılan 4 cesur tankçının zorlu ve duygusal yolculuğunun anlatıldığı TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni dizisi "Siyah Bere", yakında izleyiciyle buluşacak. Oyuncu Doğukan Polat, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Tehlikeli bir göreve atılan 4 cesur tankçının zorlu ve duygusal yolculuğunun anlatıldığı TRT'nin...

Tehlikeli bir göreve atılan 4 cesur tankçının zorlu ve duygusal yolculuğunun anlatıldığı TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni dizisi "Siyah Bere", yakında izleyiciyle buluşacak. Oyuncu Doğukan Polat, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!
2
İBB, İstanbul genelinde 100 temizlik personeli alımı için ilan yayımladı
3
Burçlara göre öfke anları: Hangi Burç nasıl davranır, hangi Burç nasıl sakinleşir? En sinirli 3 Burç hangisi?
4
TRT Tabii'nin Yeni Dizisi 'Siyah Bere' İzleyiciyle Buluşuyor
5
Edirne'deki Tarihi Konaklar Restore Ediliyor: Yeni Bir Turizm Merkezine Dönüşecek
6
Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!
7
2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!