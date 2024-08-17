TSE, KPSS 60 puanla en az 46 bin TL maaş ile memur, şoför, güvenlik görevlisi alımı yapıyor! Tam 14 ilde

TSE, 184 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak: Başvurular 20 Ağustos’ta Başlıyor

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatındaki eksiklikleri gidermek amacıyla 184 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak olan alımlar, farklı pozisyonlar ve şehirlerde gerçekleşecek. Başvuru süreci 20 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve 30 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek. Bu önemli alım süreci ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

TSE PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLIYOR

Türk Standartları Enstitüsü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi çerçevesinde, idari hizmet sözleşmeli personel statüsünde çalışacak 184 kişilik kadro için alım yapacak. Başvuru süreci 20 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve 30 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının https://www.turkiye.gov.tr/tse-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresinden online olarak yapılabilecek.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

TSE, farklı pozisyonlarda alım yapacağını duyurdu. Bu pozisyonlar arasında düz memur, güvenlik görevlisi, mühendis, tekniker ve hizmetli gibi çeşitli meslek grupları yer alıyor. Alım yapılacak kadrolar ve sayıları şu şekilde:

22 Tekniker

3 Muhasebeci

81 Memur

24 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

5 Şoför

41 Odacı (Hizmetli)

1 Boyacı-Badanacı

2 Bahçıvan

5 Teknisyen

Bu alımlar, Türkiye genelinde 14 farklı şehirde gerçekleştirilecek. Alım yapılacak şehirler arasında Ankara, Gebze, İzmir, Bursa, İstanbul, Gaziantep, Kayseri, Adana, Konya, Afyon, Van, Manisa, Antalya ve Samsun bulunuyor.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TSE’nin personel alımına başvuruda bulunmak isteyen adayların belirli genel şartları karşılaması gerekmektedir. Bu şartlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlarla uyumludur:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak.

KPSS ŞARTI VE PUAN TÜRLERİ

Personel alımı için adayların 2022 yılında yapılan KPSS sınavından en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. KPSS puan türleri, adayların mezuniyet durumlarına göre değişiklik gösteriyor:

Lise mezunları için: P94 puan türü,

Ön lisans mezunları için: P93 puan türü,

Lisans mezunları için: P3 puan türü.

Bu puan türlerinden en az 60 puan alan adaylar başvuru yapmaya hak kazanacak.

POZİSYONLARA GÖRE ÖZEL ŞARTLAR NELER?

Her pozisyon için belirlenen genel şartların yanı sıra, bazı pozisyonlar için özel şartlar da bulunuyor. Özellikle Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların şu kriterleri karşılaması gerekiyor:

Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kartına sahip olmak,

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da belirtilen şartları sağlamak,

Erkek adaylar için 170 cm, kadın adaylar için 160 cm’den kısa boylu olmamak.

SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

TSE, başvuruları değerlendirmek amacıyla sözlü sınav yapacak. Başvuran adaylar, mezun oldukları öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre sıralanacak. Bu sıralama, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak yapılacak. Her bir pozisyon için belirlenen kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sıralamada son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.

Türk Standartları Enstitüsü’nün merkez ve taşra teşkilatlarında çalışacak 184 sözleşmeli personel alımı, kariyerine TSE bünyesinde devam etmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak bu alımlar, Türkiye genelinde birçok farklı şehirde gerçekleşecek. Başvuru yapmak isteyen adayların, belirtilen şartları karşılamaları ve 20 Ağustos 2024 tarihinden itibaren başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Bu süreçte adayların, gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayarak başvuru yapmaları ve belirlenen süreler içinde işlemlerini tamamlamaları önemli. TSE’nin sunduğu bu kariyer fırsatı, özellikle kamuda çalışmak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak öne çıkıyor.