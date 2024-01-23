TSK, ilanı az önce açtı! Türk Silahlı Kuvvetleri Muvazzaf Astsubay Alımı 2024

TSK, dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı için seçim aşamalarını açıkladı. Bando sınıfı ve diğer sınıflar için başvuru yapan adaylar, belirlenen tarihlerde sınavlara katılacaklar. Sınavların yeri, zamanı ve içeriği haberimizde.

TSK, ilanı az önce açtı! Türk Silahlı Kuvvetleri Muvazzaf Astsubay Alımı 2024
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TSK, Astsubay Alımı İçin Seçim Aşamalarını Duyurdu! 

Türk Silahlı Kuvvetleri, 2024 yılında dış kaynaktan muvazzaf astsubay temini için seçim sürecini duyurdu. Bando sınıfı dahil olmak üzere farklı sınıflara başvuran adaylar, sınav takvimine göre değerlendirilecekler. Sınavların nerede, ne zaman ve nasıl yapılacağı haberimizde.

personel alımı.

Bando Sınıfı Muvazzaf Astsubay Alımı Sınavları 

MSB PERTEM tarafından 23 Ocak 2024 tarihinde ilan edilen TSK 2023 Yılı Dış Kaynaktan Bando Sınıfı Muvazzaf Astsubay Adayı Temini seçim aşaması faaliyetleri 27 -31 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Seçim aşaması faaliyetleri şu şekildedir:

Genel Kültür Sınavı

Evrak Kontrol

Fiziki Değerlendirme

Kişilik Değerlendirme Testi

Fiziki Yeterlilik Testi (Spor)

Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri

Mülakat ( MSB tarafından daha sonra ilan edilecek bir tarihte yapılacaktır.)

Sınavların tarih ve yerleri şöyledir:

Genel Kültür Sınavı 27 Ocak 2024 tarihinde MSB Personel Temin Daire Başkanlığı Cebeci / Ankara adresinde yapılacaktır.

Fiziki Yeterlilik Testi (Spor) 29 Ocak 2024 tarihinde MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak / Ankara adresinde yapılacaktır.

Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 30-31 Ocak 2024 tarihlerinde Hv.K.K. Bando ve Merasim Komutanlığı Kirazlıdere /ANKARA adresinde yapılacaktır.

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2248 Muvazzaf Astsubay Alımı Sınavları TSK, 2023 yılı dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı için 19 Ocak 2024 tarihinde duyuru yapmıştı. 2248 muvazzaf astsubay alımı için seçim aşaması faaliyetleri 29 Ocak - 16 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Seçim aşaması faaliyetleri şu şekildedir:

Genel Kültür Sınavı

Evrak Kontrol

Fiziki Değerlendirme

Kişilik Değerlendirme Testi

Fiziki Yeterlilik Testi (Spor)

Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri

Mülakat ( MSB tarafından daha sonra ilan edilecek bir tarihte yapılacaktır.)

Sınavların tarih ve yerleri şöyledir:

Genel Kültür Sınavı 29 Ocak 2024 tarihinde MSB Personel Temin Daire Başkanlığı Cebeci / Ankara adresinde yapılacaktır.

Fiziki Yeterlilik Testi (Spor) 31 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak / Ankara adresinde yapılacaktır.

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2248 Muvazzaf Astsubay Alımı Kontenjanları TSK, 2023 yılı dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı için kuvvet komutanlıklarına göre kontenjan dağılımını açıklamıştı. Buna göre;

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1384 Astsubay,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 474 Astsubay,

Hava Kuvvetleri Komutanlığı 390 Astsubay,

alınacaktır. TSK, astsubay alımı için başvuru yapan adaylara başarılar diler.

TSK astsubay alımı ne zaman? TSK astsubay alımı için seçim aşaması faaliyetleri 27 Ocak - 16 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

TSK astsubay alımı nasıl yapılır? TSK astsubay alımı için adayların MSB PERTEM’in kariyer sayfasına başvuru yapmaları ve belirlenen sınavlara katılmaları gerekmektedir.

TSK astsubay alımı şartları nelerdir? TSK astsubay alımı için adaylardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, herhangi bir kurum veya kuruluşta zorunlu hizmet yükümlülüğü olmamak, sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak, üniversitelerin 4 yıllık eğitim verilen bölümlerinden mezun olmak gibi şartlar aranmaktadır.

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