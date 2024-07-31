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TSK Orduevi en az ilkokul mezunu işçi alımı İçin ilan yayımladı! Detaylar ve başvuru şartları

TSK Orduevi, İstanbul Kadıköy'deki Fenerbahçe Orduevi'nde çeşitli pozisyonlar için işçi alımı yapıyor. Başvuru şartları ve kontenjan bilgileri için haberimizi okuyun.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 13:21
TSK Orduevi en az ilkokul mezunu işçi alımı İçin ilan yayımladı! Detaylar ve başvuru şartları

TSK ORDUEVİ İŞÇİ ALIMI İLANI YAYIMLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İstanbul Kadıköy'de bulunan Fenerbahçe Orduevi'nde çeşitli pozisyonlar için işçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yayımlanan bu ilan, özellikle iş arayan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. İşte ilanla ilgili tüm detaylar ve başvuru şartları.

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BAŞVURU VE KONTENJAN BİLGİLERİ

TSK Orduevi işçi alımı ilanına göre, Fenerbahçe Orduevi'nde çalışacak personel ihtiyacı bulunuyor. Bu ihtiyaç doğrultusunda, farklı pozisyonlarda işçi alımı yapılacak. Alım yapılacak kontenjanlar ve pozisyonlar şöyle:

Erkek Berberi (Erkek Kuaförü): 1 kişi (İş İlanı No: 00008440790)

Servis Elemanı (Garson): 3 kişi (İş İlanı No: 00008440824)

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TSK Orduevi işçi alımı ilanına başvuracak adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. Genel başvuru şartları arasında:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikle ilişkisi olmamak yer alıyor.

SERVİS ELEMANI (GARSON) BAŞVURU ŞARTLARI

Servis Elemanı pozisyonu için adaylardan özel olarak aranan şartlar şunlardır:

En az ilköğretim mezunu olmak,

En az 5 yıl deneyimli olmak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

personel alımı

ERKEK BERBERİ (ERKEK KUAFÖRÜ) BAŞVURU ŞARTLARI

Erkek Berberi pozisyonu için adaylardan özel olarak aranan şartlar şunlardır:

En az ilköğretim mezunu olmak,

Ustalık ve kalfalık belgesine sahip olmak,

En az 5 yıl deneyimli olmak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

TSK Orduevi işçi alımı başvuruları yalnızca İŞKUR aracılığı ile alınacak. Başvurular, ilgili iş ilanı numaraları kullanılarak İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un "BURADAKİ RESMİ SİTE" adresine giderek, ilgili ilan numaraları ile başvurularını gerçekleştirebilirler.

TSK bünyesinde çalışmak, birçok avantajı beraberinde getiriyor. Orduevinde çalışanlar, düzenli maaş, sosyal güvence, sağlık hizmetleri gibi çeşitli olanaklardan faydalanabiliyor. Ayrıca, TSK'nın sunduğu çalışma ortamı, disiplin ve güvenilirlik açısından tercih edilen bir işyeri olma özelliği taşıyor.

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Adayların, başvurularını belirtilen süre içerisinde tamamlamaları ve başvuru şartlarını eksiksiz olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca, başvuruların İŞKUR üzerinden yapılması gerektiğinden, İŞKUR üyeliği olmayan adayların öncelikle üyelik işlemlerini tamamlamaları önemlidir.

İŞKUR üzerinden başvuru yapmak oldukça basittir. Adaylar, İŞKUR'un internet sitesine giriş yaparak, ilgili ilan numaralarını kullanarak başvurularını tamamlayabilirler. Başvuru sürecinde adaylardan, eğitim durumları, iş deneyimleri ve diğer gerekli bilgilerin doğruluğunu teyit etmeleri istenmektedir.

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TSK Orduevi en az ilkokul mezunu işçi alımı İçin ilan yayımladı! Detaylar ve başvuru şartları

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