Merkez Bankası KPSS 60 puan ile memur alım ilanı açtı: İşte başvuru şartları

Merkez Bankası, personel ihtiyacını karşılamak üzere yeni memur alımı ilanını duyurdu. Ağustos ayı itibariyle yayımlanan ilanlarla, eksik kadroların doldurulması hedefleniyor. Bu kapsamda, İstanbul'da görev yapmak üzere 10 Müfettiş Yardımcısı alımı gerçekleştirilecek. Başvuru süreci başlamış olup, adaylar online olarak başvurularını gerçekleştirebilirler. İlgili pozisyonlar ve başvuru şartları hakkında merak edilen tüm detaylar bu haberde.

MERKEZ BANKASI MEMUR ALIMI KONTENJANLARI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, memur alımı için 10 kişilik kadro açtı. Bu kadrolar, İstanbul adresinde tam zamanlı ve kadrolu olarak istihdam edilecek personeller için ayrıldı. Alımlar, iki farklı alanda yapılacak olup, aşağıdaki şekilde dağılım gerçekleştirilecek:

5 Kişi BT Müfettiş Yardımcısı

5 Kişi Müfettiş Yardımcısı

Bu iki pozisyon, bankanın denetim faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla açılmıştır. BT Müfettiş Yardımcıları, bankanın bilişim sistemleri ve teknolojik altyapısının denetiminden sorumlu olacakken, Müfettiş Yardımcıları ise genel denetim görevlerinde yer alacaklar.

BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR

Merkez Bankası'nın memur alımı için belirlediği genel şartlar, adayların pozisyona uygun olup olmadığını belirlemede önemli bir rol oynuyor. İşte başvuru yapacak adayların sağlaması gereken genel kriterler:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Başvuru yapacak adayların Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

Sağlık durumu: Adayların görevlerini yerine getirmelerine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamalıdır.

Yaş sınırı: Adayların 1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olmaları gerekmektedir.

Mülakat durumu: Merkez Bankası tarafından 1 Ocak 2022 tarihi ve sonrasında yapılan Komisyon mülakatı aşamasından elenmemiş olmak.

Eğitim şartı: Adayların en az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya 30 Eylül 2024 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmaları gerekmektedir.

YAŞ ŞARTI

Merkez Bankası’nın bu alım için belirlediği yaş şartı, özellikle genç ve dinamik adayların başvuru yapabilmesi için bir fırsat sunuyor. Adayların, 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmaları gerekmektedir. Bu yaş sınırı, bankanın genç yetenekleri bünyesine katma politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

EĞİTİM ŞARTI

Başvuru yapacak adayların eğitim durumu, pozisyona uygunluk açısından kritik bir öneme sahiptir. Adayların, en az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının ilanda belirtilen tabloda yer alan lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olmaları gerekmektedir.

Bu eğitim şartı, Merkez Bankası’nın nitelikli ve alanında uzman kişileri istihdam etme hedefinin bir göstergesidir. Ayrıca, adayların eğitim alanlarının, başvuru yapılacak pozisyonla uyumlu olması da önem arz etmektedir.

SINAV ŞARTI

Adayların başvuru yapabilmeleri için belirli sınavlardan geçerli notlar almış olmaları gerekmektedir. Merkez Bankası, bu alım için iki ayrı sınav türünde belirli başarı kriterleri aramaktadır:

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS): 01.01.2023 tarihinden sonra yapılan YDS veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı alınmış olmalıdır.

TOEFL: Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test sınavından (TOEFL-iBT) en az 84 puan alınmış olmalıdır.

Cambridge sınavları: Cambridge C1 Advanced sınavından (CAE) B veya Cambridge C2 Proficiency sınavından (CPE) C ve üzeri puan alınmış olmalıdır.

Bu yabancı dil şartlarının yanı sıra, adayların Türkiye’de veya yurtdışında yapılan çeşitli sınavlardan da geçerli puan almış olmaları gerekmektedir:

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS): 01.01.2023 tarihinden sonra yapılan KPSS’den en az 80 KPSSP1 puanı alınmış olmalıdır.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES): ALES’ten en az 80 sayısal puan alınmış olmalıdır.

GRE ve GMAT: GRE sınavından en az 156 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 585 puan alınmış olmalıdır.

KPSS, ALES, GRE ve GMAT puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda, ilk 60 aday (son adayla aynı puanı alanlar da dâhil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır. Bu aşamada başarılı olan adaylar, sonrasında gerçekleştirilecek mülakatlara katılma hakkı elde edeceklerdir.

BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLER

Merkez Bankası’nın bu memur alımı için belirlediği başvuru süreci başlamış olup, adaylar başvurularını online ortamda gerçekleştirebilirler. Başvuru süreci 16 Ağustos 2024 tarihinde başlamış olup, 1 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecektir.

Başvuru Adresi için ıklayın Başvurlar ise 16 Ağustos - 1 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Merkez Bankası’nda kariyer yapma fırsatını kaçırmamak için bu tarihleri kaçırmamanız önemlidir. Başvurular yalnızca online olarak alınacaktır ve sürecin sonunda adayların başvuru durumlarını kontrol etmeleri tavsiye edilmektedir.