TÜBİTAK personel alımı yayınlandı! Yüksek maaşlı iş başvuruları açıldı

TÜBİTAK, işe alım sürecinde önemli bir adım attı! Kurumun iş yeri hekimi, teknik ve destek personeli kadroları için başvuru süresini 25 Mart 2024 tarihine kadar uzattı. Ayrıca, Ankara'da görev yapacak 4 iş güvenliği uzmanı için de başvurular 22 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek.

Başvurular, TÜBİTAK'ın resmi internet sitesi olan www.tubitak.gov.tr üzerinden ve TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılacak. Adaylar, bu platformlardan başvuru süresi, koşullar ve diğer detaylar hakkında bilgi edinebilecekler.

İş güvenliği uzmanı pozisyonu için başvuruda bulunacak adaylar, müracaatlarını Kurumun İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Bu sayede, iş güvenliği uzmanı adayları da başvurularını online olarak kolayca gerçekleştirebilecekler.

Uzatılan başvuru süresi, adaylara önemli bir fırsat sunuyor. TÜBİTAK, nitelikli personel alımıyla kurum bünyesindeki projelerin ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesini hedefliyor. Bu doğrultuda, işe alım sürecindeki esneklik ve şeffaflık, kurumun işleyişine katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağının seçilmesini destekliyor. Bu önemli adım, TÜBİTAK'ın geleceğe yönelik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak.



