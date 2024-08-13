Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

Marketlerin aktüel kampanyaları yayımlanması itibari ile merak konusu olmaya devam ediyor. Hayat koşulları vatandaşın aynı ürünü daha ucuza alacağı kampanyaları araştırmaya iterken, zincir marketler ilan ettikleri indirim gününde yüzlerce ürünü aktüel kataloğa dahil ediyor. Her hafta Cuma günü indirimlerinin yan ı sıra hafta sonu indirimleri ile de dikkat çeken BİM 20 Ağustos Cuma indirimleri şimdiden iple çekileceğe benziyor. Özellikle de süt ve süt ürünlerindeki indirimleri oldukça dikkat çekiyor.

20 Ağustos itibari ile BİM raflarında yer alacak ürünler arasında bir çok kategoride ürün mevcut iken tam da süt zammının gündemde olduğu şu günlerde süt ve süt ürünleri indirimleri en çok tercih edilip satın alınacak ürünler gibi duruyor. 20 Ağustos 2024’te başlayacak olan bu kampanya kahvaltılarınıza lezzet katacak birbirinden farklı süt ürününü uygun fiyatlarla sunacak.









Bim’de süt ürünleri indirimi

BİM 20 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda; süt fiyatlarının aynı sıra yoğurt, ayran ve peynir fiyatları da dibe çekilecek. BİM'in sunduğu indirimli süt ürünleri arasında;

• İçim Az Yağlı Yoğurt: 3 kiloluk ambalajıyla ailenizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak

• Sek Çilekli Quark: Lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalık arayanlar için ideal bir lezzet olacak

• Altınkılıç Orman Meyveli Kefir: Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için harika bir seçenek olan kefirin bu hali çok sevilecek

• Kaanlar Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir ve Aknaz Lor Peyniri de kahvaltı sofralarını şenlendirecek.

İçim Az Yağlı Yoğurt (3 Kg) 20 Ağustos’ta yalnızca 79,50 TL’den satışa sunulacak. Sek Çilekli Quark (140 gr): 23,50 TL’ye satılacak. Kaanlar Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (900 gr): 179 TL olacak iken Aknaz Lor Peyniri (1 Kg): 49.50 TL’ye raflara girecek.

Süt ürünleriyle sınırlı kalmayan BİM'in kampanyasında, et ürünleri, dondurma ve daha birçok temel gıda maddesi de 20 Ağustos 2024’te uygun fiyatlarla satışa sunulacak.