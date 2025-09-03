DOLAR
Tunceli'de "Bir Anadolu Şenliği" 5-11 Eylül'de Mameki Park'ta

Tunceli'de 5-11 Eylül'de Mameki Park'ta düzenlenecek "Bir Anadolu Şenliği" konser, tiyatro ve gezici sergilerle sanat ve kültür sunacak.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 17:40
Tunceli'de "Bir Anadolu Şenliği" 5-11 Eylül'de Mameki Park'ta

Tunceli'de "Bir Anadolu Şenliği" 5-11 Eylül'de

Tunceli'de 5-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek "Bir Anadolu Şenliği", Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Mameki Park'ta düzenlenecek.

Konser ve Sahne Programı

Organizasyonda sanatçılar Oğuz Aksaç, Gülten Benli, Ferat Üngür, Ferhat Göçer, Mehmet Süleyman Oduncu, Serap Sütşurup, Merve Öztürk Sezik, Veysel Özer ve Murat Belet konser verecek.

Tiyatro ve Gezici Sergiler

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Tamamen Doluyuz" oyunu sahnelenecek. Ayrıca Gezen Sinema Tırı ve Çanakkale Mobil Müzesi, vatandaşları sanatla buluşturup tarihi bir yolculuğa çıkaracak.

Çocuklara Yönelik Aktiviteler

Şenlikte çocuklar için çeşitli aktiviteler, sahne gösterileri ve tiyatro sunumları yer alacak.

