Tunceli'de Fırat EDAŞ Ekibi Bahçe Çitine Sıkışan Yaban Keçisini Kurtardı

Tunceli Mazgirt'te Fırat EDAŞ ekipleri, bahçe çitlerine sıkışan yaralı yaban keçisini kurtarıp jandarmaya teslim etti; Doğa Koruma tedaviye başladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:47
Tunceli'de Fırat EDAŞ Ekibi Bahçe Çitine Sıkışan Yaban Keçisini Kurtardı

Tunceli'de Fırat EDAŞ, Yaralı Yaban Keçisini Kurtardı

Mazgirt'te bakım çalışması sırasında duyarlı müdahale

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde enerji nakil hatlarında bakım yapan Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ) ekipleri, bahçe korkuluk tellerine takılmış bir yaban keçisini fark etti.

Ekipler, hayvana zarar vermeden ve zaman kaybetmeden müdahale etti. Tellere sıkışmış halde yürüyemeyen keçi, dikkatli bir çalışmayla bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı keçi, ekiplerin sırtında taşınarak daha güvenli bir noktaya götürüldü.

Yapılan kurtarma operasyonunun ardından hayvan Mazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, keçiyi teslim alarak tedavi sürecini başlattı.

Yetkililer, tedavisinin tamamlanmasının ardından yaban keçisinin yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını bildirdi. Fırat EDAŞ ekiplerinin doğaya karşı sergilediği bu duyarlı davranış yerel halktan takdir topladı.

