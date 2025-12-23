Tunceli'de Fırat EDAŞ Ekibi Bahçe Çitine Sıkışan Yaban Keçisini Kurtardı

Tunceli'de Fırat EDAŞ, Yaralı Yaban Keçisini Kurtardı

Mazgirt'te bakım çalışması sırasında duyarlı müdahale

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde enerji nakil hatlarında bakım yapan Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ) ekipleri, bahçe korkuluk tellerine takılmış bir yaban keçisini fark etti.

Ekipler, hayvana zarar vermeden ve zaman kaybetmeden müdahale etti. Tellere sıkışmış halde yürüyemeyen keçi, dikkatli bir çalışmayla bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı keçi, ekiplerin sırtında taşınarak daha güvenli bir noktaya götürüldü.

Yapılan kurtarma operasyonunun ardından hayvan Mazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, keçiyi teslim alarak tedavi sürecini başlattı.

Yetkililer, tedavisinin tamamlanmasının ardından yaban keçisinin yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını bildirdi. Fırat EDAŞ ekiplerinin doğaya karşı sergilediği bu duyarlı davranış yerel halktan takdir topladı.

TUNCELİ’NİN MAZGİRT İLÇESİNDE BAHÇE ÇİTİNE TAKILAN YABAN KEÇİSİNİ FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (FIRAT EDAŞ) EKİPLERİ KURTARDI. AYAĞINDAN YARALANAN KEÇİYİ, SIRTINDA TAŞIYAN EKİPLER, ARDINDAN JANDARMA EKİPLERİNE TESLİM ETTİ