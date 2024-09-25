Tunceli'de Turizm Master Planı Çalıştayı Düzenlendi

Tunceli'de Turizm Master Planı Çalıştayı Gerçekleştirildi

Tunceli, turizm alanında farkındalık oluşturmak ve ilin tanıtımını sağlamak amacıyla önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Bölgedeki turizm potansiyelinin artırılması için düzenlenen "Turizm Master Planı Çalıştayı", Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliği ile Atatürk Mahallesi'ndeki Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali Tekbıyıkoğlu'ndan Kapsamlı Açıklamalar

Çalıştayın açılışında konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Türkiye'nin turizmdeki konumunu ve potansiyelini vurgulayarak, "Tunceli, muazzam bir güzelliğe sahip ancak yeterince bilinemiyor. Bu gizli hazineyi gün yüzüne çıkarmak bizim elimizde," dedi. Ayrıca, ülkemizin turizm gelirleri açısından dünyada önemli bir konumda olduğunu belirtti.

Hedefler ve Politikalardan Bahsedildi

Vali Tekbıyıkoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedefi belirlediğini hatırlatarak, "Bizim amacımız, Tunceli'yi turizmde layık olduğu yere taşımak. Güvenlik ve huzur sağlanmadan bu amaca ulaşmak zor," şeklinde konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü'nden Bilgi Paylaşımı

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, çalıştayın önemi ve paydaşların katkıları hakkında bilgi vererek, "Siz değerli paydaşlarımızla iş birliği yaparak turizmin gelişimi için doğru adımlar atacağız," ifadelerini kullandı.

Stratejik Sektör Olarak Turizm

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak da turizmin ülke ekonomisi için stratejik bir sektör olduğunu vurgulayarak, başarılı sonuçlarla sektörün hedeflerinin sürekli güncellendiğini belirtti.

Konuşmaların ardından, katılımcılar uzmanlarla birlikte turizm kaynaklarıyla ilgili durum analizleri yaparak fikir alışverişinde bulundular.

Tunceli'de turizm alanında farkındalık oluşturulması ve ilin tanıtımı amacıyla Atatürk Mahallesi'ndeki Kültür Merkezi'nde "Turizm Master Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi. Katılımcılar, alanında uzman kişilerle turizm kaynak değerleriyle ilgili durum analizleri yaptı.

Tunceli'de turizm alanında farkındalık oluşturulması ve ilin tanıtımı amacıyla Atatürk Mahallesi'ndeki Kültür Merkezi'nde "Turizm Master Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi. Katılımcılar, alanında uzman kişilerle turizm kaynak değerleriyle ilgili durum analizleri yaptı.

Tunceli'de turizm alanında farkındalık oluşturulması ve ilin tanıtımı amacıyla Atatürk Mahallesi'ndeki Kültür Merkezi'nde "Turizm Master Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi. Katılımcılar, alanında uzman kişilerle turizm kaynak değerleriyle ilgili durum analizleri yaptı.

Tunceli'de turizm alanında farkındalık oluşturulması ve ilin tanıtımı amacıyla Atatürk Mahallesi'ndeki Kültür Merkezi'nde "Turizm Master Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi. Katılımcılar, alanında uzman kişilerle turizm kaynak değerleriyle ilgili durum analizleri yaptı.

Tunceli'de turizm alanında farkındalık oluşturulması ve ilin tanıtımı amacıyla Atatürk Mahallesi'ndeki Kültür Merkezi'nde "Turizm Master Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi. Katılımcılar, alanında uzman kişilerle turizm kaynak değerleriyle ilgili durum analizleri yaptı.