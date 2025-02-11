DOLAR
36,02 -0,02%
EURO
37,14 -0,02%
ALTIN
3.385,76 -0,79%
BITCOIN
3.542.071,23 -0,99%

Tunceli'deki Yaban Keçileri Kışın Karnını Karla Doyuruyor

Tunceli'de, yaban keçileri karla kaplı zirvelerden inerek kış ayında beslenirken görüntülendi. Koruma altında olan bu içgüdüsel ziyaretler, bölgedeki doğal yaşamı zenginleştiriyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:17
Tunceli'deki Yaban Keçileri Kışın Karnını Karla Doyuruyor

Tunceli'deki Yaban Keçileri Kışın Karnını Karla Doyuruyor

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri, karla kaplı zirvelerden inerek alçak kesimlerde beslenirken görüntülendi. Meşe ormanları ve sarp dağlarla çevrili olan bu bölge, çeşitli yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Kurt, bozayı, yaban domuzu, keklik, sincap, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak, baykuş, su samuru, gelincik, kör fare, sansar ve tilki gibi türler bu zengin ekosistemin bir parçasıdır.

Kış aylarında yaban keçileri karlı dağların zirvelerinden inerek sıcak alanlara doğru hareket etmektedir. Özellikle Munzur Vadisi Milli Parkı'nı mesken tutan bu keçiler, kayalık ve ormanlık alanlarda yetişen farklı bitkileri consume ederek hayatta kalmaya çalışıyorlar.

Bölgedeki doğayı korumak amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü Tunceli Şubesi, yaban keçilerinin avlanmasının önlenmesi için pek çok farklı çalışma yürütmektedir. Yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından yayımlanan Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türler'in Kırmızı Listesi'nde de yer almaktadır.

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri, karla kaplı zirvelerden indikleri alçak kesimlerde...

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri, karla kaplı zirvelerden indikleri alçak kesimlerde beslenirken görüntülendi.

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri, karla kaplı zirvelerden indikleri alçak kesimlerde...

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri, karla kaplı zirvelerden indikleri alçak kesimlerde beslenirken görüntülendi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL
2
Tunceli'deki Yaban Keçileri Kışın Karnını Karla Doyuruyor
3
Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde
4
Edirne'deki Tarihi İlhan Koman Konağı, Butik Otel Olarak Hizmete Girecek
5
Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek
6
Emeklilik Reformunda Şok Gelişme: SGK Tüm Yetkileri Üstlendi!
7
Çin'de Araç Fiyatları Şoke Etti: İşte Süper Lüks Otomobillerin Fiyatları

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek