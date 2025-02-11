Tunceli'deki Yaban Keçileri Kışın Karnını Karla Doyuruyor

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri, karla kaplı zirvelerden inerek alçak kesimlerde beslenirken görüntülendi. Meşe ormanları ve sarp dağlarla çevrili olan bu bölge, çeşitli yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Kurt, bozayı, yaban domuzu, keklik, sincap, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak, baykuş, su samuru, gelincik, kör fare, sansar ve tilki gibi türler bu zengin ekosistemin bir parçasıdır.

Kış aylarında yaban keçileri karlı dağların zirvelerinden inerek sıcak alanlara doğru hareket etmektedir. Özellikle Munzur Vadisi Milli Parkı'nı mesken tutan bu keçiler, kayalık ve ormanlık alanlarda yetişen farklı bitkileri consume ederek hayatta kalmaya çalışıyorlar.

Bölgedeki doğayı korumak amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü Tunceli Şubesi, yaban keçilerinin avlanmasının önlenmesi için pek çok farklı çalışma yürütmektedir. Yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından yayımlanan Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türler'in Kırmızı Listesi'nde de yer almaktadır.

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri, karla kaplı zirvelerden indikleri alçak kesimlerde beslenirken görüntülendi.

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri, karla kaplı zirvelerden indikleri alçak kesimlerde beslenirken görüntülendi.