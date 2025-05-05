Türk Dünyası Devlet Bale Okulları Festivali Hacettepe'de Gerçekleşti

Türk Dünyası Devlet Bale Okulları Festivali, Hacettepe Üniversitesi'nde

Uluslararası Türk Dünyası Devlet Bale Okulları Festivali, Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Ankara Devlet Konservatuvarı ev sahipliğinde 28 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlik, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının desteğiyle Türk dünyası sanatçılarını bir araya getirerek, sanat dolu anlar yaşattı.

Katılımcılar ve Performanslar

Festivalde Kazakistan'dan Aleksandr Seleznev Almatı Koreografi Okulu, Azerbaycan'dan Bakü Koreografi Akademisi, Kırgızistan'dan Çolponbek Bazarbaev Bişkek Koreografi Okulu ve Özbekistan'dan Özbekistan Devlet Koreografi Akademisi gibi önde gelen okullar yer aldı. Ayrıca Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden birçok devlet konservatuvarı da festivalde performans sergileyerek, Türk dünyasının bale sanatındaki yetkinliğini gösterdi.

Gelecek ve Beklentiler

Etkinliğin amacı, Türk dünyasının güçlü sanat birikimini bir araya getirerek ortak paylaşımla zenginleştirmek olarak belirlendi. Organizasyon yetkilileri, önümüzdeki yıllarda festivalin daha geniş katılımla sürdürülmesini planladıklarını ifade etti.

Uluslararası Türk Dünyası Devlet Bale Okulları Festivali, Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Ankara Devlet Konservatuvarı ev sahipliğinde Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının desteğiyle düzenlendi.

Uluslararası Türk Dünyası Devlet Bale Okulları Festivali, Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Ankara Devlet Konservatuvarı ev sahipliğinde Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının desteğiyle düzenlendi.