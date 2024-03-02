Türk Hava Yolları Çılgın Maaş ile Ön Lisans Mezunu Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Ekranı Açıldı

-Uçuşa Hazır mısınız? Türk Hava Yolları Uçuş Öğretmeni Alıyor!

Türk Hava Yolları (THY), uçuş öğretmeni alımı için ilan yayımladı. İlan, THY’nin resmi kariyer sayfasında yer aldı. İlana göre, alım, THY’nin %100 iştiraki olan Turkish Airlines Flight Academy (TAFA) bünyesinde yapılacak. Başvurular ilanın yayınlandığı tarihten itibaren devam ediyor. Son başvuru tarihi ise belirtilmedi.







THY UÇUŞ ÖĞRETMENİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

THY, uçuş öğretmeni alımı için adaylardan bazı genel ve özel şartlar arıyor. Bu şartlar şöyle:

GENEL ŞARTLAR:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek

Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak

Daha önce görev yapılan Kuruluştan Disiplin cezası ile ayrılmamış olmak

ÖZEL ŞARTLAR:

Geçerli ATPL veya ATPL Teorik Bilgi Eğitimi Kredili (Frozen ATPL) CPL/IR lisansına sahip olmak.

Tahditsiz Uçuş Öğretmeni (FI) olmak. (Tahditli FI olup başvuru yapanların durumu TAFA tarafından değerlendirilir.)

Aday, işe alım sürecine dahil edildiği tarihten itibaren süreçlerde başarısız olması halinde, en erken 2 yıl sonra ve işe alım kriterlerini sağlamak koşuluyla tekrar başvuru yapabilir. İhtiyaç halinde TAFA bu süreyi dikkate almaksızın adayın başvurusunu kabul edebilir.

THY UÇUŞ ÖĞRETMENİ ALIM SAĞLIK ŞARTI:





SHT-MED / EASA Part-MED şartlarına uygun güncel 1. Sınıf sağlık sertifikasına sahip olmak. (Adaylar bu şartı sağladıklarını belgeleyen sertifikayı yetkili hastanelerden kendi imkanları ile temin edeceklerdir.)

THY UÇUŞ ÖĞRETMENİ ALIM YABANCI DİL ŞARTI:

Lisansı SHGM tarafından onaylı uçuş ekipleri için Seviye 4, lisansı diğer ülke otoritelerince onaylı uçuş ekipleri için ICAO dil yeterliliği çerçevesinde Level 4 İngilizce dil yeterliliğine sahip olmak.

THY UÇUŞ ÖĞRETMENİ ALIM BAŞVURU SÜRECİ NASIL?

THY, uçuş öğretmeni alımı için başvuruları online olarak kabul ediyor. Başvuru ekranı, THY’nin resmi kariyer sayfasında yer alıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların, ilan metnini dikkatlice okuyup, kendilerine uygun olup olmadığını değerlendirmeleri gerekiyor. Başvuru yapmak için [tıklayınız].

THY uçuş öğretmeni alımı ne zaman sona erecek?



THY uçuş öğretmeni alımı için son başvuru tarihi belirtilmedi. İlan süreci dolana kadar başvuru yapılabilir.

THY uçuş öğretmeni alımı kaç kişi yapılacak?

THY uçuş öğretmeni alımı için kontenjan bilgisi verilmedi. Alım, THY’nin ihtiyacına göre belirlenecek.

THY uçuş öğretmeni alımı için ön lisans mezunu olmak yeterli mi?

THY uçuş öğretmeni alımı için ön lisans mezunu olmak tek başına yeterli değil. Adayların ayrıca uçuş lisansı, sağlık sertifikası ve yabancı dil yeterliliği gibi şartları da sağlamaları gerekiyor.

Türk Hava Yolları Uçuş Öğretmeni alımı yapıyor mu?

Evet, Türk Hava Yolları Uçuş Öğretmeni alımı için başvuruları kabul ediyor.

Uçuş Öğretmeni alımı için başvurular ne zaman başladı?

Uçuş Öğretmeni alımı için başvurular 2 Mart 2024 tarihinde başladı.

Uçuş Öğretmeni alımı için başvuru şartları nelerdir?

ATPL veya ATPL Teorik Bilgi Eğitimi Kredili (Frozen ATPL) CPL/IR lisansı ve güncel 1. Sınıf sağlık sertifikası gibi şartları sağlayan adaylar başvurabilir.