Türk Hava Yolları, lise mezunu 18.100 dolar maaş ile pilot alım ilanı açtı!

Türk Hava Yolları (THY), lise mezunu pilot adayları arıyor. Şirket, pilot maaşlarını sefer sıklığı ve süresine göre 152 bin TL (4.585 dolar) ile 600 bin TL (18.100 dolar) arasında belirliyor. THY’nin bu ilanı büyük ilgi gördü. İşte detaylar ve başvuru kriterleri…







THY'DEN PİLOT ALIMI İLANI: LİSE MEZUNU OLMAK YETERLİ!

FlightGlobal.com'un iş bulma portalı “Flight Jobs”, Türk Hava Yolları'nda çalışmak üzere en az lise mezunu birinci kaptan arıyor. Flight Jobs’un web sitesinde yayımlanan ilana büyük ilgi gösterildi. İlan, “Prestijli Türk Hava Yolları ekibine katılın ve rekabet avantajlarıyla dolu ödüllendirici bir kariyer fırsatını değerlendirin” şeklinde başlıyor. İlan, “Havacılık kariyerinizi yeni zirvelere taşımaya hazır deneyimli bir B737 First Officer mısınız?” sorusuyla başlıyor ve Türk Hava Yolları’nın Boeing 737 uçaklarında görev alacak pilot adaylarından beklenen kriterleri şöyle sıralıyor:

01.01.1974 Tarihinden Sonra Doğmuş Olmak: Adayların 1974 yılı ve sonrasında doğmuş olmaları gerekiyor.

Adayların 1974 yılı ve sonrasında doğmuş olmaları gerekiyor. En Az Lise veya Dengi Okul Mezunu Olmak: THY, pilot adaylarının en az lise mezunu olmasını şart koşuyor.

THY, pilot adaylarının en az lise mezunu olmasını şart koşuyor. B737 Uçak Tipinde En Az 1000 Saat Uçuş Tecrübesine Sahip Olmak: Adayların B737 tipi uçaklarda en az 1000 saat uçuş tecrübesi bulunmalı.

Adayların B737 tipi uçaklarda en az 1000 saat uçuş tecrübesi bulunmalı. Son 12 Ayda B737 ile En Az 250 Saat Uçuş Yapmak: Son 12 ay içinde B737 tipi uçaklarla en az 250 saat uçmuş olmak.

Son 12 ay içinde B737 tipi uçaklarla en az 250 saat uçmuş olmak. ATPL Teorik Kredisine veya ATPL (A) ve EASA/FAA/ICAO CPL/IR (A) Lisansına Sahip Olmak: Adayların ATPL teorik kredisi veya ilgili lisanslara sahip olmaları gerekiyor.

Adayların ATPL teorik kredisi veya ilgili lisanslara sahip olmaları gerekiyor. İngilizce Dilinde En Az ICAO Seviye 4 Yeterliliğine Sahip Olmak: İngilizce dil yeterliliği en az ICAO Seviye 4 olmalı.

İngilizce dil yeterliliği en az ICAO Seviye 4 olmalı. Herhangi Bir Sağlık Sorunu Bulunmamak: Adayların sağlık açısından uygun olmaları gerekiyor.

Türk Hava Yolları, pilot maaşlarını sefer sıklığı ve süresine göre 152 bin TL ile 600 bin TL arasında belirliyor. Türkiye'deki havayolu şirketlerinde yeni başlayan pilotların maaşları yaklaşık 152 bin TL civarındayken, uçuş süreleri, kıdem ve uçak tipine bağlı olarak bu maaş 600 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir. THY’nin bu cazip maaş ve çalışma koşulları, adaylar arasında büyük ilgi uyandırdı.







THY'DEN PİLOT ALIMI İÇİN ÖNEMLİ DETAYLAR

İlanın İçeriği ve İlgi: FlightGlobal.com'da yayımlanan ilanda, Türk Hava Yolları’na katılmak isteyen adaylara yönelik cazip kariyer fırsatları sunuluyor. İlan, adaylara prestijli bir ekipte yer alma ve rekabet avantajlarıyla dolu bir kariyer fırsatı sunma vaadinde bulunuyor.

FlightGlobal.com'da yayımlanan ilanda, Türk Hava Yolları’na katılmak isteyen adaylara yönelik cazip kariyer fırsatları sunuluyor. İlan, adaylara prestijli bir ekipte yer alma ve rekabet avantajlarıyla dolu bir kariyer fırsatı sunma vaadinde bulunuyor. Başvuru Şartları: Adaylardan belirli yaş sınırına, eğitim düzeyine ve uçuş tecrübesine sahip olmaları bekleniyor. Ayrıca, adayların ilgili lisans ve dil yeterliliği belgelerine sahip olmaları ve sağlık açısından uygun olmaları gerekiyor.

Adaylardan belirli yaş sınırına, eğitim düzeyine ve uçuş tecrübesine sahip olmaları bekleniyor. Ayrıca, adayların ilgili lisans ve dil yeterliliği belgelerine sahip olmaları ve sağlık açısından uygun olmaları gerekiyor. Maaş Detayları: THY, yeni başlayan pilotlara 152 bin TL başlangıç maaşı sunarken, uçuş süreleri, kıdem ve uçak tipine bağlı olarak bu maaş 600 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu, pilot adayları için oldukça cazip bir fırsat sunuyor.

THY'DE PİLOT OLMAK İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

THY’nin pilot alımı ilanına başvurmak isteyen adaylar, FlightGlobal.com üzerinden başvurularını yapabilirler. Başvuru süreci hakkında detaylı bilgi ve başvuru formuna web sitesinden ulaşılabilir. Başvurular sırasında adayların dikkat etmeleri gereken en önemli noktalardan biri, tüm başvuru şartlarını eksiksiz yerine getirmektir.

Türk Hava Yolları’nın bu ilanı, havacılık kariyerinde ilerlemek isteyen lise mezunu adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. THY’nin prestijli ekibine katılarak, yüksek maaş ve cazip çalışma koşulları ile kariyerinizi zirveye taşıyabilirsiniz. Başvurularınızı zamanında yaparak bu eşsiz fırsatı değerlendirmeyi unutmayın!