Türk Kızılay Manisa'dan Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne Giysi ve Hijyen Desteği

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi, Merkezefendi Devlet Hastanesi'ndeki ihtiyaç sahibi hastalara giysi ve hijyen malzemesi desteği sağladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:10
Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı, Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve ihtiyaç sahibi hastaların temel gereksinimlerini karşılamak üzere giysi ve hijyen malzemesi desteği sağladı.

Teslimat

Hazırlanan koliler, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Fatma Neslim Yağlı'ya teslim edildi.

Destekte neler var?

Teslim edilen kolilerde pijama, tişört, terlik, bebek bezi, çorap ve spor ayakkabı gibi temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.

Açıklamalar

Başhekim Uzman Dr. Fatma Neslim Yağlı, Türk Kızılay'ın sağlık kuruluşlarının yanında yer aldığına dikkat çekerek sağlanan destek için teşekkür etti.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel ise, "Türk Kızılay olarak insan onurunu merkeze alan bir anlayışla, ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Sağlık kuruluşlarımızla iş birliği içinde, hastalarımızın temel ihtiyaçlarına destek olmak bizim için büyük bir sorumluluk. Bu çalışmada emeği geçen tüm gönüllülerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

