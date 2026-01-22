Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Erzurum Temsilciliği Resmen Açıldı

Ziyaret ve faaliyet tanıtımı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Erzurum Bölge Temsilcisi E. Alb. Ahmet Avcı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Ziyarette, TSKGV Erzurum Bölge Temsilciliği'nin 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla faaliyete başladığı ve bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Temsilciliğin Erzurum'un yanı sıra 20 il ve 165 ilçe'yi kapsayan geniş bir sorumluluk alanına sahip olduğu ifade edildi. Vakfın, yerli ve millî savunma sanayisine dayalı güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri hedefi doğrultusunda yürüttüğü faaliyetler değerlendirildi.

TSKGV'nin; ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, ASPİLSAN ve İŞBİR gibi savunma sanayimizin öncü kuruluşlarıyla, milletimizin maddi ve manevi desteğini bir araya getirerek ülkemizin savunma gücüne stratejik katkılar sunduğu vurgulandı.

Vali Mustafa Çiftçi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın savunma sanayimize ve millî güvenliğimize sağladığı katkıların son derece kıymetli olduğunu belirterek, Erzurum Bölge Temsilciliğine çalışmalarında başarılar diledi.

