Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

1 Şubat 2025'te Başlayacak Elektrik Faturası Değişiklikleri

Türkiye, 1 Şubat 2025 tarihinde elektrik faturalarında köklü bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Hükümetin aldığı karara göre, ayda 417 kWh'ı aşan elektrik tüketimlerine ek bir zam uygulanacak. Bu değişiklik, özellikle yüksek elektrik tüketimi olan haneleri yakından etkiliyor.

417 kWh Sınırının Aşılması Durumunda Neler Olacak?

Enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve artan maliyetler göz önüne alındığında, hükümet yeni bir döneme geçiş yapacak. 2024 yılı son ayında ilan edilen bu uygulama için sadece 3 gün kaldı. Yeni elektrik tarifesi ile birlikte kış mevsiminde faturalarda önemli artışlar bekleniyor.

Şubat ayından itibaren, aylık elektrik tüketimi 417 kWh'ı aşan aboneler, elektrik hizmetini gerçek maliyetler üzerinden satın alacak. Kış aylarında ısınma amaçlı artan elektrik kullanımı ve yaz aylarında klima tüketiminin yaygınlaşması, bu değişiklikle birlikte faturaları önemli ölçüde artırabilir.

Yeni Elektrik Faturası Tarifesinden Etkilenecek Kişiler

Yapılan açıklamalara göre, ortalama elektrik tüketimi olan hanelerin faturalarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Aylık 200-300 kWh civarında elektrik tüketen aileler, mevcut tarifeler üzerinden ödemeye devam edecek. Ancak, 1.050 TL'nin üzerinde elektrik faturası ödeyen meskenler ve 5.000 TL'nin üzerinde ödeyen ticarethaneler, bu yeni düzenlemeden doğrudan etkileniyor.

Örneğin, şu anda 1.050 TL fatura ödeyen bir meskenin faturası, yeni düzenlemeyle birlikte 2.000 TL'ye kadar çıkabilir ki bu da %100'e varan bir artış anlamına geliyor.