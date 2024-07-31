Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobillerin güncel listesi yayımlandı

Artan döviz kurları ve vergi oranları, Türkiye'de sıfır kilometre otomobil fiyatlarının ciddi bir şekilde yükselmesine neden oldu. Bu durum, tüketicileri en uygun fiyatlı sıfır otomobilleri araştırmaya yönlendirdi. Peki, şu anda Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobiller hangileri? İşte detaylı listemiz ve öne çıkan modeller...





EN UCUZ SIFIR KİLOMETRE SEDAN, HATCHBACK OTOMOBİLLER

Listemizin ilk sırasında Koreli üretici Hyundai yer alıyor. Markanın en çok sevilen otomobillerinden biri olan Hyundai i10, şu anda Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobil olarak gösteriliyor. İkinci sırada ise bir İtalyan markası yer alıyor. Fiat, Panda City 1.0 Hibrit 70 Hp modelini 840 bin 900 TL’den müşterileri ile buluşturuyor.

Üçüncü sırada ise Fransız otomobil markası Renault’un bir alt markası Dacia yer alıyor. Ayrıca, listemizdeki tek elektrikli otomobil olduğunu da belirtmekte fayda var. Dacia Spring Electric, 885 bin TL’lik fiyatı ile listemizin üçüncü sırasında yer alıyor. Listenin geri kalanı ise şu şekilde:

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel – 835.000 TL

Fiat Panda City 1.0 Hibrit 70 HP – 840.900 TL

Dacia Spring Extreme Electric 65 bg – 892.000 TL

Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP 5 İleri Manuel Feel Bold – 963.000 TL

KIA Picanto Feel 1.0L 67 PS AMT – 995.000 TL





Mitsubishi Space Star 1.2 Intense CVT Benzin Otomatik – 964.700 TL

Hyundai i20 1.2 MPI 84 PS Jump Manuel – 970.000 TL

Opel Corsa 1.2 MT-5 75 HP Edition – 995.900 TL

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel – 1.007.000 TL

Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg – 1.011.000 TL

Renault Clio Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 Hp – 1.153.000 TL

Dacia Sandero Stepway Expression Stepway Tce 90 bg CVT – 1.088.000 TL

OTOMOBİL FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN SEBEPLERİ

Son yıllarda yaşanan küresel çip krizi, döviz kurundaki artış ve pandemi gibi birçok unsur otomobil fiyatları üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Bu nedenle, birkaç yıl önce 100-200 bin TL seviyelerinde satın alınabilen otomobillerin fiyatları, günümüzde 1 milyon TL’lere kadar yükseldi. Artan maliyetler ve ekonomik dalgalanmalar, otomobil sektörünü de derinden etkiledi.

HYUNDAI I10: EN UYGUN FİYATLI SEÇENEK

Hyundai i10, kompakt yapısı ve ekonomik fiyatıyla Türkiye’deki otomobil severlerin dikkatini çekiyor. Manuel vites seçeneği ve 67 beygir gücündeki motoru ile şehir içi kullanıma oldukça uygun bir model olan i10, 835 bin TL’lik fiyatıyla listenin zirvesinde yer alıyor.

FIAT PANDA: UYGUN FİYATLI HİBRİT SEÇENEK

Fiat Panda City 1.0 Hibrit, 70 beygir gücündeki hibrit motoruyla hem ekonomik hem çevre dostu bir seçenek sunuyor. 840 bin 900 TL’lik fiyatıyla listenin ikinci sırasında yer alan Panda, özellikle şehir içi kullanımda yakıt tasarrufu sağlıyor.

DACIA SPRING: ELEKTRİKİ ARAÇLARDA EKONOMİK ÇÖZÜM

Listemizdeki tek elektrikli otomobil olan Dacia Spring, 65 beygir gücündeki motoru ve 885 bin TL’lik fiyatıyla dikkat çekiyor. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte daha fazla kullanıcı, çevre dostu ve ekonomik sürüş deneyimi için Dacia Spring gibi modelleri tercih etmeye başladı.





ÖNE ÇIKAN DİĞER MODELLER

Citroen C3: 1.2 PureTech motoru ve manuel vites seçeneği ile 963 bin TL.

KIA Picanto: 1.0L 67 PS motoru ve otomatik vites seçeneği ile 995 bin TL.

Mitsubishi Space Star: 1.2 Intense CVT benzinli motoru ve otomatik vites seçeneği ile 964.700 TL.

Hyundai i20: 1.2 MPI motoru ve manuel vites seçeneği ile 970 bin TL.

Opel Corsa: 1.2 MT-5 75 HP motoru ve manuel vites seçeneği ile 995.900 TL.

Fiat Egea Sedan: 1.4 Fire motoru ve manuel vites seçeneği ile 1.007.000 TL.





Renault Taliant: 1.0 Turbo motoru ve X-tronic otomatik vites seçeneği ile 1.011.000 TL.

Renault Clio: 1.0 TCe motoru ve X-tronic otomatik vites seçeneği ile 1.153.000 TL.

Dacia Sandero Stepway: 1.0 Tce motoru ve CVT otomatik vites seçeneği ile 1.088.000 TL.

TÜRKİYE’DE OTOMOBİL PAZARININ GELECEĞİ

Artan döviz kurları ve vergi oranlarının etkisiyle, otomobil fiyatlarının gelecekte de yükselmesi bekleniyor. Bu durum, tüketicileri daha ekonomik ve çevre dostu seçeneklere yönlendiriyor. Elektrikli ve hibrit araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, otomobil pazarında yeni dinamiklerin oluşması kaçınılmaz görünüyor.

Peki siz Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobiller listesi hakkında ne düşünüyorsunuz?ylaşmayı unutmayın.