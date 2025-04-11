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Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde 'Dracula: Bir Dehşet Komedisi' Sahnelendi

Adana'da, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 'Dracula: Bir Dehşet Komedisi' oyunu sahnelenerek büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 23:00
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde 'Dracula: Bir Dehşet Komedisi' Sahnelendi

Festivalde Tiyatro Tutkusu

Adana'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Ankara Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı Dracula: Bir Dehşet Komedisi oyunu sahnelendi. Oyunun sergilendiği Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde, oyuncular basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tamer Karadağlı: Adana Festivallere Alışkın

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve eserde Kont Dracula rolünü üstlenen Tamer Karadağlı, Adana'nın festivallere alışık bir kent olduğunu belirtti. Karadağlı, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 20 durağı olacağını hatırlatarak, "Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali 24. yılını kutluyor. Neredeyse çeyrek asırdır uluslararası tiyatro festivalimiz Adana halkıyla birlikte. Bu festivalin Türkiye Kültür Yolu Festivali ile birleşmesi, etkinliklerin çeşitlenmesine olanak tanıyor." dedi.

Keyifli Bir Adaptasyon

Karadağlı, izleyicilerin geleneksel Dracula hikayesinin farklı bir adaptasyonuyla karşılaşacağını vurgulayarak, "Klasik Bram Stoker'ın Dracula'sı değil, daha eğlenceli ve hızlı bir oyun izleyecekler. Kalabalık bir ekibimiz var ve çok keyifli bir performans sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Adana Seyirciyle Buluşturdu

Oyuncu Ahmet Burak Bacınoğlu, Adana'nın tiyatro birikiminin yüksek olduğunu ve sahnelenen oyunlara gösterilen ilginin fazla olduğunu kaydetti. Transilvanya'nın karizmatik Kont Dracula'sının eğlenceli ve korkutucu dünyası, gotik atmosferle kara mizahi bir üslupla sahneye taşındı. Tamer Karadağlı'nın Dracula performansı, seyircilerden büyük beğeni topladı.

Görsel Şölen

Yönetmenliğini Tayfun Güneyer'in üstlendiği ve Gordon Greenberg ile Steve Rosen'in kaleme aldığı oyun, dikkat çekici dekoru, ışık tasarımı, kostümleri ve dinamik sahne performanslarıyla beğeni topladı. Oyun sonunda izleyiciler, oyuncuları ayakta alkışladı.

Adana'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında, Ankara Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet...

Adana'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında, Ankara Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunu sahnelendi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve eserde Kont Dracula rolünü üstlenen Tamer Karadağlı, oyun öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Adana'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında, Ankara Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet...

Adana'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında, Ankara Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunu sahnelendi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve eserde Kont Dracula rolünü üstlenen Tamer Karadağlı (sağ 3), gazetecilere oyun öncesinde açıklamalarda bulundu.

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