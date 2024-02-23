Türkiye'nin bir ucundan diğerine kadar etki edecek! İkisi birden geliyor: Şimdiden tedbirinizi alın

Türkiye'ye cuma günü, Afrika üzerinden yeni bir hava dalgası gelmesi bekleniyor ve bu dalganın yanında lodosun da ülkemize giriş yapacağı açıklandı. Vatandaşlar, bu duruma karşı hazırlıklı olmalı.

Ülkemizde şubat ayı sonlarına yönelik umutlar, hava durumu tahminlerinin beklendiği gibi olmadığı haberleriyle son buldu. Vatandaşlara yapılan duyuruda, 15 gün boyunca ciddi bir soğuk hava atağının beklenmediği belirtildi.

Ancak, cuma günü itibariyle Afrika'dan gelen yeni bir hava dalgasının etkisini göstermesi öngörülüyor. Perşembe gecesi başlayacak olan bu sıcak hava dalgasıyla birlikte lodosun da Türkiye'yi etkisi altına alması bekleniyor. Vatandaşların, lodosun neden olabileceği olumsuz etkilere karşı bilinçli olmaları önem arz ediyor.





Hava durumu uzmanları, Afrika üzerinden gelen bu hava dalgasının etkisiyle ülkemizde lodosun etkili olacağını ve vatandaşların bu duruma karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtiyor. Lodosun getirebileceği olumsuz etkiler arasında özellikle deniz trafiğinde aksamalar, dalgaların yüksekliği ve kıyı bölgelerinde su baskınları gibi durumlar yer alıyor.

Vatandaşlara, lodosun neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulunuldu. Hava durumuyla ilgili güncel bilgileri takip etmek, seyahat planlarını buna göre düzenlemek önem taşıyor. Halk, meteorolojik gelişmeleri yakından takip ederek, olası risklere karşı hazırlıklı olmalı.