Türkiye'nin En Ucuz Otomobili Hyundai i10'a Sahip Olma Fırsatı: 114.000 TL’ye 12 Ay 0% Faizli Kredi Kampanyası

Hyundai i10 İçin 114.000 TL'ye 12 Ay 0% Faizli Kredi Fırsatı

Hyundai, otomobil tutkunlarına cazip bir kampanya sunarak, Hyundai i10 modeline sahip olmayı daha da kolaylaştırıyor. 114.000 TL’ye kadar 12 ay 0% faiz avantajı sunan bu kampanya, özellikle ekonomik ve şehir içi kullanımda ideal olan Hyundai i10'u cazip kılıyor. Kampanya, 19-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olup, belirli şartlar altında faydalanılabiliyor

TEKNİK ÖZELLİKLER VE PERFORMANS

Hyundai i10, kompakt yapısı, etkili performansı ve zengin donanım seçenekleri ile şehir içi kullanım için ideal bir otomobil olarak öne çıkıyor. Araç, 1.2 MPI motor ile donatılmış olup, 79 PS güç üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzıman ile kombine edilen bu motor, hem şehir içi hem de şehir dışı sürüşlerde ekonomik bir yakıt tüketimi sunuyor.

Motor tipi, sıralı tip çok nokta enjeksiyonlu benzinli bir yapıya sahip. 1.197 cc motor hacmi ile 158 km/s maksimum hız sunan i10, 0-100 km/s hızlanmasını 13,2 saniyede tamamlayabiliyor. Araç, birleşik yakıt tüketiminde ise 6,0 litre/100 km gibi bir değerle dikkat çekiyor. 36 litrelik yakıt deposu kapasitesiyle de uzun mesafelerde bile ekonomik bir sürüş sağlıyor.

GÜVENLİK VE TEKNOLOJİK DONANIMLAR

Hyundai i10’un güvenlik özellikleri, sürüş konforu ve güvenliği artırmak amacıyla oldukça zengin tutulmuş. ABS, EBD, BAS gibi fren destek sistemleri standart olarak sunuluyor. Ayrıca ESP, TCS, VSM gibi denge ve çekiş kontrol sistemleri ile sürüş esnasında maksimum güvenlik sağlanıyor. Yokuş kalkış destek sistemi (HAC) ve lastik basınç göstergesi (TPMS) gibi özellikler de araca entegre edilmiş durumda.

Araçta ayrıca sürücü ve ön yolcu hava yastıkları, yan ve perde hava yastıkları da mevcut. Arka park sensörü, şerit takip asistanı (LFA), sürücü dikkat uyarısı (DAW) ve hız sabitleyici (Cruise Control) gibi özellikler de standart olarak sunuluyor.

DONANIM VE KONFOR ÖZELLİKLERİ

Hyundai i10, konfor açısından da zengin özellikler sunuyor. İç donanımda 8’’ dokunmatik ekranlı bilgi eğlence sistemi, Apple Carplay ve Android Auto desteği gibi teknolojik özellikler bulunuyor. Sürücü koltuğu yükseklik ayarı, elektrikli camlar, yükseklik ayarlı direksiyon gibi donanımlar ile sürüş konforu artırılıyor.

Dış donanımda ise 14 inçten başlayarak 16 inç’e kadar jant seçenekleri, LED gündüz sürüş farları ve otomatik yanan farlar gibi özellikler sunuluyor. Özellikle Elite donanım seviyesinde sunulan siyah renk tavan, krom kapı kolları ve elektrikli katlanabilir yan aynalar gibi detaylar, araca premium bir görünüm kazandırıyor.

KAMPANYA DETAYLARI

Hyundai'nin sunduğu bu cazip kampanya, TEB, Yapı Kredi ve Garanti BBVA aracılığıyla gerçek kişilere yönelik bireysel araç alımlarında geçerli. Kampanya, Hyundai i10'un Jump versiyonu hariç tüm versiyonları için geçerli olup, stoklarla sınırlıdır. 114.000 TL’ye 12 ay 0% faizli kredi kullanımı ile sunulan kampanya, belirli kredi koşulları çerçevesinde uygulanmaktadır. Kredi kullanımı için tahsis ücreti, toplam kredi tutarının binde beşi kadar olup, bu ücret bir defaya mahsus alınır.

Ayrıca, tahsis ücretinin %15’ine denk gelen BSMV müşteri tarafından ödenecektir. 114.000 TL’ye 12 ay 0% faizli kredide eşit taksitli örnek vadelerde taşıt kredisinin aylık basit maliyet oranı %0,0996, yıllık toplam basit maliyet oranı ise %1,1955 olarak belirlenmiştir. BDDK yönetmeliğine uygun olarak, taşıt kredilerine ilişkin sınırlamalar kampanyada geçerli olup, bu avantajlardan faydalanmak isteyenlerin Hyundai yetkili satıcılarına başvurmaları gerekmektedir.

Hyundai i10, şehir içi kullanım için sunduğu ekonomik motoru, güvenlik donanımları ve cazip fiyat avantajları ile dikkat çekiyor. 114.000 TL’ye 12 ay 0% faizli kredi kampanyası ile bu araca sahip olmayı planlayanlar için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuluyor. Kampanya, belirli şartlar ve sınırlamalar dahilinde geçerli olup, Hyundai yetkili satıcılarından detaylı bilgi alınabilir.

Bu fırsatı kaçırmadan, Hyundai i10 ile konforlu ve güvenli sürüşün keyfini çıkarın.