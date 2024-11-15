Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz yılın Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri raporunu yayınlanırken bu veriler, ülkemizdeki ekonomik denge hakkında oldukça çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Geçtiğimiz yılın yoksulluk ve yaşam koşulları verileri ile değerlendirilen 2024 yılı verileri, ülkemizin farklı bölgeleri arasındaki gelir uçurumunu bir kez daha ispatladı.

Doğu Anadolu'da yoksulluk zirve yaptı

Rapora göre, Türkiye'deki en yüksek yoksulluk oranları, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan illerini kapsayan TRA2 bölgesinde görüldü. Yapılan değerlendirme raporunda, bu bölgede yaşayan vatandaşların önemli bir kısmı, temel ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çektiği ortaya çıktı.

Karadeniz ve Güneydoğu'da yoksulluk artıyor

Türkiye'nin en yoksul ikinci bölgesi olarak ise Kastamonu, Çankırı ve Sinop’un bulunduğu TR82 bölgesi belirlendi. Bu üç şehirde de yoksulluk oranlarında gün gün aretışların olduğu ortaya çıktı. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların, ekonomik sıkıntılar nedeniyle daha fazla zorlandığı raporlandı.

Yoksulluğun en az olduğu bölgeler

Diğer yandan, Türkiye'de göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler de gözden kaçmadı. Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’ten oluşan TRC1 bölgesinde bu oran sadece %4,8 olarak tespit edilmişken, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’i kapsayan TRC3 bölgesinde bu oran %7,1 olarak belirlendi. Şanlıurfa ve Diyarbakır’ın yer aldığı TRC2 bölgesinde ise bu oran %8,0. Bu şehirlerde ekonomik büyüme ve sosyal destek projeleri, yoksulluğun önlenmesinde önemli rol oynuyor gibi görünüyor.



