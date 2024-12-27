Türkü Eşliğinde Atlarını Buzda Alıştıran Ardahanlı Kızakçı

Çıldır Gölü'nde Kızak Eğitimi

Ardahanlı bir kızakçı, Çıldır Gölü'nde buzla kaplı yüzeyde türkü eşliğinde atını alıştırarak, turistleri güvenle gezdirmeye hazırlanıyor.

Buz Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı

Ardahan-Kars sınırları içinde yer alan Çıldır Gölü'nde, soğuk hava yüzeydeki buz tabakasını etkileyerek, kıyı kesiminde 10 santimetreye kadar ulaşmasını sağladı. Gölün Akçakale köyü mevkisinde atlı kızaklarla antrenmanlar başladı.

Kurtuluş Kılıç'ın Antrenmanı

Atlı kızakçı Kurtuluş Kılıç, türkü söyleyerek atını buza alışması için eğitiyor. Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çıldır Gölü'nün Ardahan tarafının büyük bölümü buzla kaplandı. Atıma buzda 3 gündür antrenman yaptırıyorum" dedi.

Turistler İçin Güvenlik Önlemi

Kılıç, buz kalınlığının atlı kızağı taşıyacak seviyeye geldiğini belirtirken, "Atlarımızı kaygan ve cam gibi buzun üstünde yürümesini kolaylaştırmak için antrenmanla buza alıştırıyoruz. İlk anlarda hayvanlarda tedirginlik oluşuyor. Turistlerimizin tedirgin olmamaları için atlarımızı alıştırıyoruz. İnsanlarımız rahatlıkla atlar ile fotoğraf çeksin, rahatlıkla atlı kızağa binsinler" ifadelerini kullandı.

Ardahanlı kızakçı, turistleri rahatça gezdirebilmek için buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde, türkü eşliğinde atını buza alıştırıyor. Ardahan-Kars sınırları içinde yer alan Çıldır Gölü'nde, soğuk hava nedeniyle yüzeydeki buz tabakası kıyı kesiminde 10 santimetreye kadar ulaştı. Gölün, Çıldır ilçesine bağlı Akçakale köyü mevkisinde, atlı kızaklarla buzda antrenmanlara başlandı. Atlı kızakçı Kurtuluş Kılıç da türkü söyleyerek atını buza alıştırmaya çalıştı.

Ardahanlı kızakçı, turistleri rahatça gezdirebilmek için buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde, türkü eşliğinde atını buza alıştırıyor. Ardahan-Kars sınırları içinde yer alan Çıldır Gölü'nde, soğuk hava nedeniyle yüzeydeki buz tabakası kıyı kesiminde 10 santimetreye kadar ulaştı. Gölün, Çıldır ilçesine bağlı Akçakale köyü mevkisinde, atlı kızaklarla buzda antrenmanlara başlandı. Atlı kızakçı Kurtuluş Kılıç da türkü söyleyerek atını buza alıştırmaya çalıştı.