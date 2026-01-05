Tuzaklı Göleti'nin Karla Kaplı Kışı Kastamonu'da Ziyaretçileri Mest Etti

Tuzaklı Göleti'nin karla kaplı güzelliği Kastamonu'da ilgi çekiyor

Kastamonu Araç ilçesindeki 2023 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Mahalli Sulak Alan olarak tescil edilen Tuzaklı Göleti, kışın karla kaplanan görüntüsüyle ziyaretçilerini mest ediyor. Orman içinde yer alan göleti ziyaret edenler, manzaranın keyfini çıkarırken çeşitli etkinliklerle doğayla bütünleşiyor.

Etkinlik ve eğitim programı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ÜNİDES projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrencilere Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli tarafından Tuzaklı Göleti'nin flora ve fauna yapısı ile mahalli sulak alan özellikleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Yaban hayatı gözlemi için fotokapan kurulumu uygulamalı olarak gösterildi; katılımcılar gölet çevresinde kuş gözlemi, olta ile balık tutma ve doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Proje danışmanı Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, bölgenin ekolojik önemi üzerine sunum yaptı.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşçu şunları söyledi: "Kastamonu olarak, Türkiye’nin doğal zenginliği, orman zenginliği anlamındaki en zengin illerin başındayız. Kastamonu’nun yüzde 74’ü ormanlarla kaplı. Bu şehirde yaşayan, böyle bir şehirde öğrenci olan arkadaşlar olarak bu güzelliklerin farkına varmanız, doğayı koruma anlamında bir bilince erişmeniz ve buradaki yapılan faaliyetlerle de sosyal kaynaşma, kültürel kaynaşma ve dostluğunuzu pekiştirme anlamında çok önemli bir kazanım."

Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Miraç Aydın ise, "Öğrenci arkadaşlarımızın çevre bilincini arttırmak istiyoruz. Çünkü günümüzde iklim değişikliğinden, su kaynakları sıkıntısından bahsediyoruz. Ormanlarımızın ve çevremizin rolü geçmişten daha fazla önemli duruma geldi. Ormanları sadece bir odun hammaddesi olarak görmek değil, diğer fonksiyonlarını da ön plana çıkarmak zorundayız" dedi.

Bölge rehberliğinde uygulamalı eğitim

Etkinlikte detaylı açıklamalar yapan Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, "80 öğrencimizle birlikte Araç’ın Tuzaklı Göleti’ne geldik. Öğrencilerimizi doğaya çıkarmak, doğa ile bütünleşmelerini sağlamak, doğada sportif faaliyetlerin nasıl yapılabileceğini göstermek istedik. Burası korunan alan. Çevrenin, iklim değişikliğinin ve suyun önemini yerinde göstermek istedik. Burası Mahalli alana haiz bir sulak alan. Burası bir baraj gölü; göletin bendinden aşağı doğru akan sular Gavur Deresi denilen yerden köylere ve ilçeye hayat veriyor. Bu su can damarı şeklinde. Arpa, buğday eken insanların hayvanlarına ve yaşam şartlarına inanılmaz bir can veriyor. Burada doğa yürüyüşü, adeta bir orman terapisi yaptık. Sportif olta balıkçılığı, kamp ve karavancılık imkanlarından bahsettik. Kuş gözlemciliği yaptık. Bölgede 3 tane kuş türümüz vardır: Akçabalık, karatavuk ve akkara. Gölette sazan olmak üzere çeşitli balık türleri var; hem gözlemledik hem uygulamalı olarak gösterdik" şeklinde konuştu.

Ziyaretçi izlenimleri

Kastamonu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Emine Melike Efeoğlu, "Kastamonu’daki 3’üncü ayım. Henüz buraları yeni öğreniyorum ve Tuzaklı Göleti’ne gelmek çok güzel oldu. Doğanın bize bir hediyesi olarak kar yağışı da var. Manzarayı kar eşliğinde izliyoruz, yürüyoruz, çayımız var, yemeğimiz var; doğa gerçekten büyüleyici" dedi.

Hakkari’den Kastamonu'ya eğitim için gelen Tuğba Ertuş ise, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Buradaki insanlarla hem sosyalleşiyor hem de çeşitli kültür birleşimi oluyor. Çevre detoksu yapıyoruz, çünkü teknolojiden uzak kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tuzaklı Göleti, kışın sunduğu görsel zenginlikle hem ekolojik eğitimlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor hem de ziyaretçilerine doğayla bağ kurma imkânı sunuyor.

