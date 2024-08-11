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Uğur Aslan Hatay'da Görkemli Bir Konser Verdi

Uğur Aslan, Yayladağı Kültür Sanat Festivali'nde unutulmaz bir konserle hayranlarını buluşturdu.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 00:27
Uğur Aslan Hatay'da Görkemli Bir Konser Verdi

Uğur Aslan'ın Unutulmaz Konseri

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan, 22. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında Hatay'da sahne aldı. Konser, Yayladağı eski Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleşti.

Festivale Katılanlar Coşkuya Ortak Oldu

Konserde Aslan, en sevilen şarkılarını seslendirirken, festivale katılanlar da ona eşlik ederek coşku dolu anlar yaşadı.

Yerel Yöneticilerden Destek

Festivale katılan Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ve Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Uğur Aslan'a çiçek takdim ederek destek verdiler.

Diğer Yerel Sanatçılar da Sahne Aldı

Uğur Aslan'ın yanı sıra, yerel sanatçılar Halil İbrahim Aktaş ve Batuhan Ergüt de festivalde performans sergileyerek katılımcıları eğlendirdi.

Oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan, 22. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali...

Oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan, 22. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında Hatay'da konser verdi.

Oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan, 22. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali...

Oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan, 22. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında Hatay'da konser verdi.

Oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan, 22. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali...

Oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan, 22. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında Hatay'da konser verdi.

Oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan, 22. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali...

Oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan, 22. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında Hatay'da konser verdi.

Oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan, 22. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali...

Oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan, 22. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında Hatay'da konser verdi.

Oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan, 22. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali...

Oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan, 22. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında Hatay'da konser verdi.

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