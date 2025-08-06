Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu'nda Yerli ve Yabancı Uzmanlar Buluştu

Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu'nda önemli görüşmeler yapıldı

Cumhurbaşkanlığı ve Kültür ile Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu, yerli ve yabancı arkeologların bir araya gelmesine ev sahipliği yaptı.

Beştepe Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen sempozyuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından, Nevzat Çevik moderatörlüğünde önemli sunumlar gerçekleştirildi. Konuşmacılar arasında Gordion Kazı Başkanı Prof. Dr. Charles Brian Rose, Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı ve Göbeklitepe ve Karahantepe Kazıları Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul yer aldı.

Koruma Çalışmalarına Övgü

ABD'li arkeolog Prof. Dr. Rose, Türkiye'deki arkeolojik kazıların koruma çalışmalarına verdiği önemi vurguladı. Saha çalışmalarının en az yüzde 50'sinin korumaya ayrılmasının zor bir uygulama olduğunu belirten Rose, "Mimari korumaya zaman ayırmak harika bir şey. Bildiğim kadarıyla bunu başka hiçbir ülke yapmıyor." dedi.

Rose, Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklediği arkeolojik alanların sayısının çokluğunu, mevcut koruma programlarının etkinliğine bağladı. "Mevcut koruma programları çok iyi işliyor" şeklinde konuştu.

Side Antik Kenti'nde Gelişmeler

Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Alanyalı, 1947'den bu yana devam eden kazı çalışmaları çerçevesinde antik kentin sınırlarının genişletildiğini aktardı. Alanyalı, "Çalışmalarımızla Side Antik Kentinin sınırları genişledi. Bunlar uluslararası tanınırlığımızı artırıyor." ifadelerini kullandı.

Arkeolojinin Geleceği ve Turizm Etkisi

Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Karul, arkeoloji alanındaki gelişmelerin kalıcı olabilmesi için devlet politikalarının önemine değindi. Arkeolojik çalışmaların turizm amaçlı yapılmadığını, turizmin yalnızca bir çıktı olduğunu belirtti.

Kısa sürede 29'u yabancı, toplamda 250'den fazla bilim insanının katılımıyla gerçekleştirilecek sempozyumda, 17'si yabancı toplam 33 akademisyenin sunum yapması bekleniyor. Bu etkinlik, Türkiye'nin arkeoloji alanındaki uluslararası itibarını artırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu"nda yerli ve yabancı arkeologlar bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından Beştepe Millet Kütüphanesi'nde Prof. Dr. Nevzat Çevik'in (solda) moderatörlüğündeki sempozyumun ilk gün oturumunda Gordion Kazı Başkanı Prof. Dr. Charles Brian Rose (sol 2), Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı (sağ 2), Taş Tepeler Projesi Koordinatörü, Göbeklitepe ve Karahantepe Kazıları Prof. Dr. Necmi Karul (sağda), sunum yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu"nda yerli ve yabancı arkeologlar bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından Beştepe Millet Kütüphanesi'nde Prof. Dr. Nevzat Çevik'in (solda) moderatörlüğündeki sempozyumun ilk gün oturumunda Gordion Kazı Başkanı Prof. Dr. Charles Brian Rose (sol 2), Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı (sağ 2), Taş Tepeler Projesi Koordinatörü, Göbeklitepe ve Karahantepe Kazıları Prof. Dr. Necmi Karul (sağda), sunum yaptı.