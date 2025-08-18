DOLAR
40,86 0,09%
EURO
47,82 -0,09%
ALTIN
4.383,26 0%
BITCOIN
4.814.017,21 -0,09%

Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde 'Tango Tutkusu' Büyüledi

22'nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Ankara DOB'un 'Tango Passion' gösterisiyle devam etti; 'Crossroads' ve 'Tangata' performansları Bodrum Kalesi'nde sahnelendi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 00:53
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 00:53
Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde 'Tango Tutkusu' Büyüledi

Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde 'Tango Tutkusu' Büyüledi

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden Bodrum Kalesi'nde unutulmaz gösteri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından, Türkiye İş Bankasının katkılarıyla 1-25 Ağustos tarihlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 22'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 'Tango Passion - Tango Tutkusu' temsiliyle sanatseverlerle buluştu.

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde sahneye koyduğu 'Tango Passion' ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Gecede sahnelenen 'Crossroads' ve 'Tangata' koreografileri, tutku, aşk ve melankoli içeren; tangonun dansla hayat bulduğu benzersiz bir yolculuk sundu.

İlk perdede 'Crossroads / Kesişen Yollar', Meksikalı besteci Arturo Márquez'in müziği eşliğinde koreograf Can Arslan tarafından sahnelendi.

Kostüm tasarımı Aydan Çınar, dekor tasarımı Aykut Öz ve ışık tasarımı Ali Gökdemir olan eser, iki kadın arasında kalan bir adamın duygusal yolculuğunda yaşadığı tutku ve içsel çatışmaları dansın diliyle güçlü biçimde aktardı.

İkinci perde 'Tangata' ise Arjantinli usta Astor Piazzolla'nın tango müzikleri eşliğinde sahnelendi. Eserin koreografisi ile dekor ve kostüm tasarımı dünyaca ünlü koreograf Ricardo Fernando'ya aitti.

Fernando, Piazzolla'nın duygusal, enerjik ve dramatik müziği eşliğinde tangonun karakteristik adımlarını klasik bale tekniğiyle harmanlayarak izleyicilere etkileyici bir sanat şöleni sundu.

'Tango Passion / Tango Tutkusu' eseri, bu akşam 21.45'te Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde ikinci kez seyirciyle buluşacak.

İLGİLİ HABERLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
2
EGM Polisevi personel alımı için KPSS şartını kaldırdı! İşte detaylar
3
Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde 'Tango Tutkusu' Büyüledi
4
Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden Muhteşem 'Çocuk Korosu' Konseri
5
Bergama'da 4.500 Yıllık Tanrıça İdolü Bulundu
6
Sigara tiryakileri kahrolacak! Artık bu sigaraları alamayacaklar
7
Paça çorbasının kokusu yok! Faydası neredeyse aynı: Ev yapımı yalancı kelle paça çorbası tarifi

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar