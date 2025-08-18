Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde 'Tango Tutkusu' Büyüledi

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden Bodrum Kalesi'nde unutulmaz gösteri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından, Türkiye İş Bankasının katkılarıyla 1-25 Ağustos tarihlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 22'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 'Tango Passion - Tango Tutkusu' temsiliyle sanatseverlerle buluştu.

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde sahneye koyduğu 'Tango Passion' ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Gecede sahnelenen 'Crossroads' ve 'Tangata' koreografileri, tutku, aşk ve melankoli içeren; tangonun dansla hayat bulduğu benzersiz bir yolculuk sundu.

İlk perdede 'Crossroads / Kesişen Yollar', Meksikalı besteci Arturo Márquez'in müziği eşliğinde koreograf Can Arslan tarafından sahnelendi.

Kostüm tasarımı Aydan Çınar, dekor tasarımı Aykut Öz ve ışık tasarımı Ali Gökdemir olan eser, iki kadın arasında kalan bir adamın duygusal yolculuğunda yaşadığı tutku ve içsel çatışmaları dansın diliyle güçlü biçimde aktardı.

İkinci perde 'Tangata' ise Arjantinli usta Astor Piazzolla'nın tango müzikleri eşliğinde sahnelendi. Eserin koreografisi ile dekor ve kostüm tasarımı dünyaca ünlü koreograf Ricardo Fernando'ya aitti.

Fernando, Piazzolla'nın duygusal, enerjik ve dramatik müziği eşliğinde tangonun karakteristik adımlarını klasik bale tekniğiyle harmanlayarak izleyicilere etkileyici bir sanat şöleni sundu.

'Tango Passion / Tango Tutkusu' eseri, bu akşam 21.45'te Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde ikinci kez seyirciyle buluşacak.