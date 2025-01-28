Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan Önemli Adım

Adana'da geçen yıl 12'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda uygulanan sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm faaliyetlerine ilişkin '2024 Sürdürülebilirlik Raporu' hazırlandı. Karnavalın raporunun lansman toplantısı, bir otelde düzenlendi.

Kültürel Etkinliklerde Sürdürülebilirlik

Karnaval Direktörü İlhami Günsel, organizasyonun Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Türkiye Kültür Yolu Festivali' kapsamına alındığını hatırlattı. Günsel, etkinliklerde sürdürülebilirlik ve geri dönüşüme yönelik önemli faaliyetler gerçekleştirildiğini belirterek, "Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Türkiye'de 'Sürdürülebilirlik Raporu' çıkaran ilk etkinlik oldu," dedi.

Yeni Uygulamalar ve Gelecek Planları

Günsel, karnaval alanında tek kullanımlık plastik malzemelerin kullanımını azaltmak üzere çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Atatürk Parkı'ndaki bütün içecekler cam ya da teneke kutulardaydı. Bu yıl konuyu biraz daha ilerleteceğiz. Adana'dan üretilen mısır nişastasından yapılan, doğayla buluştuğunda 3-6 ay arasında gübre haline gelebilen ambalajları kullanacağız," şeklinde konuştu.

Rengarenk Bir Karnaval Bekleniyor

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın 4-13 Nisan tarihleri arasında yapılacağına dikkat çeken Günsel, "Çok güzel etkinlik başvuruları geliyor. Bu yıl ilk defa dijital şovlar, ışık gösterileri ve yapay zeka etkinlikleri planlıyoruz. Dünyanın değişen yüzüne karnavalı da geliştirerek uymaya çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Günsel'in konuşmasının ardından hazırlanan rapor hakkında detaylı bilgiler verildi.

Adana'da 2024 yılında 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na ilişkin "2024 Sürdürülebilirlik Raporu Lansman Toplantısı" bir otelde düzenlendi. Karnaval Direktörü İlhami Günsel, düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.

Adana'da 2024 yılında 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na ilişkin "2024 Sürdürülebilirlik Raporu Lansman Toplantısı" bir otelde düzenlendi. Karnaval Direktörü İlhami Günsel, düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.