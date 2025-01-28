DOLAR
35,76 0%
EURO
37,32 0,57%
ALTIN
3.168,99 -0,6%
BITCOIN
3.657.154,64 -0,61%

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı

Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın sürdürülebilirlik raporu tanıtıldı. Karnaval, Türkiye'deki ilk sürdürülebilirlik raporu çıkaran etkinlik oldu.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 17:18
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan Önemli Adım

Adana'da geçen yıl 12'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda uygulanan sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm faaliyetlerine ilişkin '2024 Sürdürülebilirlik Raporu' hazırlandı. Karnavalın raporunun lansman toplantısı, bir otelde düzenlendi.

Kültürel Etkinliklerde Sürdürülebilirlik

Karnaval Direktörü İlhami Günsel, organizasyonun Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Türkiye Kültür Yolu Festivali' kapsamına alındığını hatırlattı. Günsel, etkinliklerde sürdürülebilirlik ve geri dönüşüme yönelik önemli faaliyetler gerçekleştirildiğini belirterek, "Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Türkiye'de 'Sürdürülebilirlik Raporu' çıkaran ilk etkinlik oldu," dedi.

Yeni Uygulamalar ve Gelecek Planları

Günsel, karnaval alanında tek kullanımlık plastik malzemelerin kullanımını azaltmak üzere çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Atatürk Parkı'ndaki bütün içecekler cam ya da teneke kutulardaydı. Bu yıl konuyu biraz daha ilerleteceğiz. Adana'dan üretilen mısır nişastasından yapılan, doğayla buluştuğunda 3-6 ay arasında gübre haline gelebilen ambalajları kullanacağız," şeklinde konuştu.

Rengarenk Bir Karnaval Bekleniyor

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın 4-13 Nisan tarihleri arasında yapılacağına dikkat çeken Günsel, "Çok güzel etkinlik başvuruları geliyor. Bu yıl ilk defa dijital şovlar, ışık gösterileri ve yapay zeka etkinlikleri planlıyoruz. Dünyanın değişen yüzüne karnavalı da geliştirerek uymaya çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Günsel'in konuşmasının ardından hazırlanan rapor hakkında detaylı bilgiler verildi.

Adana'da 2024 yılında 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na ilişkin "2024...

Adana'da 2024 yılında 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na ilişkin "2024 Sürdürülebilirlik Raporu Lansman Toplantısı" bir otelde düzenlendi. Karnaval Direktörü İlhami Günsel, düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.

Adana'da 2024 yılında 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na ilişkin "2024...

Adana'da 2024 yılında 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na ilişkin "2024 Sürdürülebilirlik Raporu Lansman Toplantısı" bir otelde düzenlendi. Karnaval Direktörü İlhami Günsel, düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!
2
O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!
3
2024 Yılında Türkiye’de En Çok Satan 5 Pikap Modeli Belli Oldu
4
Milli Eğitim Bakanlığı, TYP Kapsamında 60 Bin Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu!
5
Denizli'de Down Sendromlu Esra'nın Düğün Hayali Gerçekleşti
6
Denizli'de Taşıma Su ile Gerçekleşen Geleneksel Koyun Geçirme Yarışması

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!