Umraniye Köyü'nde İmece: 300 Fidan Okul ve Camii Bahçelerine Dikildi

Emirdağ’a bağlı Umraniye köyünde halk imeceyle 300 fidanı okul ve camii bahçesine dikti; ceviz, ıhlamur ve çam türleri tercih edildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:53
Umraniye Köyü'nde İmeceyle Ağaçlandırma Seferberliği

Emirdağ'a bağlı köyde 300 fidan toprakla buluştu

Emirdağ ilçesine bağlı Umraniye köyünde yaşayan vatandaşlar, imece usulü bir araya gelerek gönüllü çalışmayla 300 fidanı okul ve camii bahçelerine dikti.

Çalışmaya katılan köylüler sıra ile ceviz, ıhlamur ve çam fidanlarını dikti; fidanların topraktaki çukurlarını birlikte kazdılar. Etkinliğe Eskişehir’de yaşayan Umraniyeki köylüler de katkıda bulundu.

Muhtar Enver Temel'den açıklama

Umraniye Köyü Muhtarı Enver Temel konuyla ilgili, ‘‘Umraniye köyümüzü ağaçlandırmak için köylülerimiz; gönüllü çalışarak okulumuz bahçesine ve camimizin bahçesine 300 tane fidanın topraktaki çukurunu açtık. Ceviz, ıhlamur fidanı ve çam fidanlarını sıra ile hep birlikte diktik. Eskişehir’de yaşayan Umraniyeki köylülerimiz de fidan dikmeye katkıda bulundular. Amacımız, köyümüzü ağaçlandırmaktır. Ağaçlandırılan köyümüze, yağmurun daha fazla yağmasını bekliyoruz ve düşünüyoruz’’ dedi.

Yerel halkın ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen bu adım, köyün yeşillendirilmesine yönelik önemli bir katkı olarak değerlendiriliyor.

