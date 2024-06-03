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Üniversiteye çok sayıda personel alımı yapılacak! KPSS 60-70 puan ile

O üniversitede personel alımları yapılacak. Alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları açıklandı. İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 03.06.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 21:27
Üniversiteye çok sayıda personel alımı yapılacak! KPSS 60-70 puan ile

Kırıkkale Üniversitesi tarafından yayımlanan ve başvuruları devam eden 121 personel alım ilanı için son başvuru tarihi yaklaşıyor. Üniversitenin ilanında, çeşitli kadrolara personel alımı yapılacağı belirtiliyor. İlan detaylarına göre, başvuru yapmak isteyen adaylar için işe alınacak kadrolar şunlardır: büro personeli, güvenlik görevlisi, laborant, ebe, sağlık teknikeri, diğer sağlık personeli, teknisyen, hasta bakıcı, destek personeli, şoför ve programcı.

Başvuru yapacak adayların belirlenen kadrolar için belirli şartları taşıması gerekmektedir. Her kadro için farklı şartlar aranabilir ancak genel olarak lise, ön lisans veya lisans mezunu olma, ilgili alanda deneyim veya sertifika gibi kriterler aranabilir. Adayların ilan metninde belirtilen şartları dikkatlice incelemesi ve başvuru yapmadan önce gerekli belgeleri hazırlaması önemlidir.

Başvuruların sona ereceği tarih olan 31 Mayıs'a kadar adayların başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru işlemleri genellikle üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilmektedir. Adayların başvuru süreci ve ilan detayları hakkında daha fazla bilgi almak için Kırıkkale Üniversitesi'nin resmi web sitesini ziyaret etmeleri gerekmektedir.

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