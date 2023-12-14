Üniversiteye KPSS 50 puan ile personel alımı yapılacak!

Marmara Üniversitesi, kadrosunu güçlendirmek ve eksikliklerini gidermek amacıyla 71 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, farklı alanlarda istihdam edilecek personeller için başvurular 11 Aralık 2023 tarihi itibariyle başlamış olup, 25 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamda, lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından alınacak temizlik görevlilerinden mühendislere kadar geniş bir yelpazede personel ihtiyacı karşılanacak.



ALIM YAPILACAK KADROLAR





İlanın detaylarına göre, lise mezunlarından başlayarak farklı eğitim seviyelerinde alım yapılacak. Toplam 15 temizlik görevlisi, 10 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 tekniker, 40 büro personeli, 1 hemşire ve 2 mühendis pozisyonları için kontenjanlar belirlenmiştir.

ARANAN NİTELİKLER

Adaylardan aranan genel şartlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, sağlık sorunları olmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak ve herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak gibi önemli kriterler bulunmaktadır.

Başvuru yapacak adayların 2022 yılında yapılan KPSS sınavından lise için P94, ön lisans için P93 ve lisans için P3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir. Mülakatsız olarak yapılacak personel alımında, başvuran adaylar KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilecek ve en yüksek puana sahip olanlar tercih edilecektir.

Başvurular 11 - 25 Aralık 2023 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Marmara Üniversitesi, nitelikli personel alımı ile akademik kadrosunu güçlendirmeye devam ederken, adaylar da başvuru tarihlerine dikkat ederek başvurularını zamanında gerçekleştirmelidir.