Nazende Yücel'in 'Renkler ve Kadınlar' Sergisi Ankara'da Açıldı

Nazende Yücel'in 'Renkler ve Kadınlar' sergisi Prime Yaşam-İM Sanat Galerisi'nde açıldı; eserler kadın kimliği ve toplumsal rolleri odağına alıyor. Sergi 16 Kasım'a kadar açık.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 21:48
Prime Yaşam-İM Sanat Galerisi'nde açılışı gerçekleştirilen sergide, Nazende Yücel'in kadın kimliği ve toplumsal rollere odaklanan eserleri sanatseverlerle buluşuyor.

Sanatçıdan Açıklamalar

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Nazende Yücel, uzun yıllardır resimle ilgilendiğini, ancak geçen yıl aralık ayında memuriyetten emekli olduktan sonra tam zamanlı resim yapmaya başladığını söyledi.

Yücel, kendi tarzını oluşturmaya yönelik çalışmaları hakkında şu ifadeleri kullandı: 'Kadın figürü üzerinde, yarı soyut figürler üzerinde çalışmaya başladım. Benim resimlerimde kadınlar sosyolojik, psikolojik ve sembol olarak yer alıyor. Kadınları, güçlü kadınları, en güzel halleriyle resim etmeye çalışıyorum.'

Serginin Teması ve Anlatımı

Yücel, eserlerinde kadınların hayattaki rollerinden dolayı parçalanmış hallerinin görüldüğünü belirterek, 'O kadar parçalanmışlığın içerisinde o asaletinden hiç ödün vermeden dimdik ayakta, renkli ve en güzel haliyle görebiliyorsunuz resimlerimde.' dedi.

Sanatçı ayrıca resimlerinde yüz yer almamasına dikkat çekerek, 'Aynı zamanda resimlerimde kadınların yüzü yok. Çünkü benim resimlerim evrensel. Gelmiş, geçmiş, gelecek, doğmuş, doğacak bütün kadınları temsil ediyor. Herkes orada kendisini bulabilir.' ifadelerini kullandı.

Sergi Bilgileri ve Galeri Açıklaması

'Renkler ve Kadınlar''ın sanatçının 11'inci sergisi olduğunu söyleyen Yücel, pek çok ülkede resimlerinin sergilendiğini ve bugün açılan serginin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu aktardı.

Galeri kurucusu ve öğretim üyesi Ebru Güven ise serginin 16 Kasım'a kadar her gün ziyaret edilebileceğini bildirdi. Güven, galeri olarak kadınları desteklediklerini ve kadın eserlerini öne çıkarmaya çalıştıklarını vurgulayarak, sergideki her bir resmin hikayesinin resmin yanındaki karekoddan öğrenilebileceğini kaydetti.

