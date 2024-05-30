Bist 100
10.481,3 0%
DOLAR
32,18 -0,12%
EURO
34,95 0,28%
ALTIN
2.410,73 0,06%

Üniversiteye KPSS şartsız personel alımı yapılacak! Başvuru şartlarına dikkat

İş arayanlar dikkat! Necmettin Erbakan Üniversitesine işçi alımı yapılacak. Detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.05.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 18:10
Üniversiteye KPSS şartsız personel alımı yapılacak! Başvuru şartlarına dikkat

Necmettin Erbakan Üniversitesi engelli ve eski mahkum statüsünde 25 kişiyi işe almayı planlıyor. İşe alım engellilik ve TMY çerçevesinde gerçekleşmektedir. Tüm ayrıntılara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

25 İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

Necmettin Erbakan Üniversitesi, 25 "işçi (genel)" pozisyonuna personel alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak statüler; 5 Kişi Beden İşçisi ( Engelli ), 20 Beden işçisi ( Eski Hükümlü veya TMY )

Koşullar şu şekilde; beden işçisi pozisyonuna başvuruda bulunan adaylar Üniversitemiz ve tüm bağlı birimlerinde (ilçeler dahil - Seydişehir ve Ereğli) genel alanlar, idari ve akademik ofisler, eğitim alanları, bahçe alanları, çevre düzenleme, taşıma, temizlik vb. işlerde çalışabilecekler. Başvuru tarihinden itibaren 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını tamamlamamış olmak. Talepler Konya ili düzeyinde karşılanacak olup ilan tarihi itibariyle Konya’da yaşaması gerekiyor. TMY kapsamında olanlar en az İlköğretim mezunu olmak, Engelli alımlar için en az Lise Mezunu olmak, Durumlarını ilgili mevzuata göre yetkili sağlık kuruluşlarından engelli sağlık kurulu raporuyla (doğuştan yada sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesinden dolayı toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az %40 olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmek,

25 İşçi Alımı

Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak koşuluyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 sene ya da daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan güncel eski hükümlü belgesinin aslı ile durumlarını belgelendirmek. Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alım başvuruları sadece İŞKUR üzerinden kabul edilmektedir. 23.05.2024 tarihinde başlatılan başvuruların 27.05.2024 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Haziran’da kredi kartı kullananlar yandı! Faiz oranı arttı da arttı

Temmuz’da maaşlara 2. güncelleme! Bu sefer intibak zammı geliyor

Bu çorbaları sakın ağzınıza bile sürmeyin! Bağışıklık sistemini parçalıyor

Araç sahiplerine tarih verildi! O tarihe kadar bunu yapana büyük indirim var!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

İstanbul'da iş arayanlar dikkat! Belediyeye KPSS şartsız 18 yaş üzeri personeller alınacak

Bu çorbaları sakın ağzınıza bile sürmeyin! Bağışıklık sistemini parçalıyor

Araç sahiplerine tarih verildi! O tarihe kadar bunu yapana büyük indirim var!

Akşam ne çorba yapsam diye düşünenlere 3 malzemeli çorba tarifleri!

Gram altında ibre tersine döndü! Altın fiyatlarına FED darbesi!

Bayramdan önce bunu yapmayan yandı! Ek ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz

KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Üniversiteye KPSS şartsız personel alımı yapılacak! Başvuru şartlarına dikkat

Temmuz’da maaşlara 2. güncelleme! Bu sefer intibak zammı geliyor

Haziran’da kredi kartı kullananlar yandı! Faiz oranı arttı da arttı

PTT Bakanlık iş birliğiyle ödemeleriniz hazır! 1.200 TL yardımınız şipşak hazır

Aile Bakanlığı’ndan öğrencilere beklenmeyen jest! 5.000 TL öğrenci yardımları verilmeye başladı