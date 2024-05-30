Üniversiteye KPSS şartsız personel alımı yapılacak! Başvuru şartlarına dikkat

Necmettin Erbakan Üniversitesi engelli ve eski mahkum statüsünde 25 kişiyi işe almayı planlıyor. İşe alım engellilik ve TMY çerçevesinde gerçekleşmektedir. Tüm ayrıntılara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

25 İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

Necmettin Erbakan Üniversitesi, 25 "işçi (genel)" pozisyonuna personel alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak statüler; 5 Kişi Beden İşçisi ( Engelli ), 20 Beden işçisi ( Eski Hükümlü veya TMY )

Koşullar şu şekilde; beden işçisi pozisyonuna başvuruda bulunan adaylar Üniversitemiz ve tüm bağlı birimlerinde (ilçeler dahil - Seydişehir ve Ereğli) genel alanlar, idari ve akademik ofisler, eğitim alanları, bahçe alanları, çevre düzenleme, taşıma, temizlik vb. işlerde çalışabilecekler. Başvuru tarihinden itibaren 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını tamamlamamış olmak. Talepler Konya ili düzeyinde karşılanacak olup ilan tarihi itibariyle Konya’da yaşaması gerekiyor. TMY kapsamında olanlar en az İlköğretim mezunu olmak, Engelli alımlar için en az Lise Mezunu olmak, Durumlarını ilgili mevzuata göre yetkili sağlık kuruluşlarından engelli sağlık kurulu raporuyla (doğuştan yada sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesinden dolayı toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az %40 olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmek,





Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak koşuluyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 sene ya da daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan güncel eski hükümlü belgesinin aslı ile durumlarını belgelendirmek. Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alım başvuruları sadece İŞKUR üzerinden kabul edilmektedir. 23.05.2024 tarihinde başlatılan başvuruların 27.05.2024 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.