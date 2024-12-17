Ünlü İspanyol Aktris Marisa Paredes 78 Yaşında Hayatını Kaybetti

İspanyol Sinemasının Efsanesi Marisa Paredes Hayatını Kaybetti

İspanyol sinemasının tanınmış simalarından biri olan aktris Marisa Paredes, 78 yaşında ani bir şekilde hayatını kaybetti. Özellikle ünlü yönetmen Pedro Almodovar ile gerçekleştirdiği iş birlikleri sayesinde geniş kitlelerce tanınan Paredes, sinema dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı.

İspanya Sinema Akademisi'nden Anma Mesajı

Paredes'in vefatını duyuran İspanya Sinema Akademisi, onun uzun ve başarılı kariyerinin ardından sinemadan yoksun kaldıklarını ifade etti. Akademi, "Halk, kendisini 75'ten fazla kez beyazperdede izleyebildi. En ünlü aktrislerinden biri olan Marisa Paredes’den yoksun kaldık." şeklinde bir açıklama yaptı.

Başbakan Pedro Sanchez'ten Taziye Mesajı

Madrid'deki evinde aniden rahatsızlanarak hayata veda eden Paredes, ülke genelinde derin bir üzüntüyle anılıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Marisa Paredes'in ölüm haberiyle yıkıldık. Ülkemizin yetiştirdiği en önemli aktrislerden biriydi. Sinema ve tiyatrodaki varlığı, demokrasiye olan bağlılığı gelecek nesillere örnek olacaktır. Teşekkürler Marisa." ifadelerini kullandı.

Sanat Kariyeri ve Ödülleri

Kariyeri boyunca 70'ten fazla filmde ve 80 kadar tiyatro oyununda sahne alan Marisa Paredes, 2018 yılında İspanya sinemasının Goya Onur Ödülü ile onurlandırılmıştı. Ayrıca, Fransa, İtalya ve Meksika'da da birçok filmde rol alarak uluslararası alanda da tanınmış bir isim oldu.

Paredes, Oscar ödüllü Pedro Almodovar ile birçok ortak projede yer alarak onun vazgeçemediği aktrislerden biri haline gelmişti. Onun yeteneği ve sanatı, her zaman hafızalarda kalacaktır.