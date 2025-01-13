2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

2025 Emekli Maaş Artışı Detayları

2025 yılı için kök maaş hesaplamaları tamamlandı. Emekliler, yeni zamlı maaşlarını 17 Ocak itibarıyla almaya başlayacak. Maaş artışları ve kök maaş hesaplamaları ile ilgili en çok merak edilen sorulara yanıt bulmak için araştırmalar sürüyor.

Kök Maaş Nedir?

Emekli maaşları denilince akla gelen ilk kavramlardan biri olan kök maaş, bir emeklinin çalışma hayatı boyunca ödediği primler üzerinden hesaplanan ve emekli aylığının temelini oluşturan tutardır. Bu maaşa, her ay yasal olarak belirlenen oranda ek ödemeler eklenerek emeklinin hesabına yatırılan bir tutar da bulunmaktadır.

2025 Kök Maaş Hesaplamaları

2025 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılan maaş artışları, 6 aylık enflasyon oranına göre oluşturuluyor. En düşük emekli maaşı, 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi. Hükümetin belirlediği taban maaşın altında kalan kök maaşlarla ilgili, aradaki fark Hazine desteğiyle karşılanarak emeklilerin en düşük emekli maaşını alması sağlanıyor.

Örneğin, bir emeklinin kök maaşı 11.000 TL olduğunda, zam ile bu tutar 12.733 TL'ye yükselebilir. Ancak Hazine desteğiyle bu rakam, taban maaş olan 14.469 TL'ye tamamlanacaktır.

Memur Emeklilerine Destek

Memur emeklileri de kök maaş uygulamasından faydalanmakta. Her ay %4 ek ödeme ile kök maaş hesaplaması yaparak maaşlarını alan memur emeklileri, taban maaş düzenlemesinden SSK ve Bağ-Kur emeklileri kadar etki görmemekte.

2025 Zamlı Emekli Maaşı Ödemeleri Ne Zaman?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri, SGK tarafından belirlenen tarihlerde maaşlarını almaktadır. 2025 yılının ilk maaş ödemeleri, 17-28 Ocak tarihleri arasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine gerçekleştirilecekken, memur emeklileri 15 Ocak itibarıyla zamlı maaşlarını alacak.